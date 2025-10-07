EQS-News: Ruanda feiert den Abschluss des Smart Education Project und die Einführung von DigiTruck

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

Ruanda feiert den Abschluss des Smart Education Project und die Einführung von DigiTruck



KIGALI, Ruanda, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Huawei und das ruandische Bildungsministerium gaben am 3. Oktober den Abschluss der ersten Phase des Smart Education Project und den Start eines neuen Huawei TECH4ALL DigiTruck-Projekts an der Kagarama High School in Kigali bekannt.

Die beiden Projekte stehen für das Engagement Ruandas für die digitale Transformation des Bildungssektors und die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der ruandischen Bevölkerung.

„Die heutige gemeinsame Feier ist mehr als nur ein feierlicher Anlass. Sie ist ein Beweis für Ruandas unerschütterliches Engagement für integrative, technologiegestützte Bildung. Diese Initiativen stärken die internationale Zusammenarbeit, fördern die digitale Gerechtigkeit und die nachhaltige nationale Entwicklung", sagte Joseph Nsengimana, Bildungsminister in Ruanda.

Im Rahmen des Smart Education Project wurden 1.500 Schulen an das Hochgeschwindigkeitsinternet angeschlossen, zwei hochmoderne Rechenzentren eingerichtet und die Grundlage für ein spezielles Bildungsnetzwerk zur Unterstützung des digitalen Lehrens und Lernens im ganzen Land geschaffen.

Im Einklang mit der ruandischen Vision 2050 und der nationalen Strategie für die Transformation soll dieses Projekt den Übergang Ruandas zu einer weltweit wettbewerbsfähigen wissensbasierten Wirtschaft unterstützen. In naher Zukunft werden die Vorteile dieses Projekts ausgeweitet, um die digitale Kluft weiter zu überbrücken und Lehrern und Schülern weiterhin die Möglichkeit zu geben, Spitzentechnologie zu nutzen.

Dieser Meilenstein bedeutet, dass nun fast 1,5 Millionen Schüler in ganz Ruanda – sowohl in Kigali als auch in abgelegenen ländlichen Gemeinden – gleichberechtigten Zugang zu hochwertigen Bildungsressourcen haben.

„Ein Schüler in Kigali kann jetzt sein Wissen aus der Ferne mit Gleichaltrigen in Rusizi teilen. Dies sind die tatsächlichen Auswirkungen der digitalen Integration: Entfernungen überbrücken, Barrieren überwinden und jedem Kind die Chance geben, von etwas Größerem zu träumen", sagte Jin Jiqing, Geschäftsführer von Huawei Technologies Rwanda.

Neben dem Smart Education Project haben Huawei und das Ministerium für Informations- und Kommunikationstechnologie und Innovation sowie das Bildungsministerium das DigiTruck-Projekt ins Leben gerufen. Dieses bietet kostenlose und individuelle Schulungen im Bereich digitale Kompetenzen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, wobei der Schwerpunkt auf Jugendlichen ohne Schulbildung, Mädchen und Landwirten liegt. Ausgestattet mit Laptops, Internetzugang und digitalen Lerngeräten ist der DigiTruck ein mobiles, solarbetriebenes Klassenzimmer, das in entlegene Gemeinden gefahren werden kann. Dort stehen fachkundige Ausbilder bereit, um Schulungen auch in Gebieten ohne Internetzugang oder Stromversorgung anzubieten.

„Initiativen wie der DigiTruck stehen für mehr als nur Technologie, sie sind ein Tor zu Chancen, Selbstbestimmung und Ruandas Zukunft als wissensbasierte Wirtschaft", sagte Eraste Rurangwa, Staatssekretär im ruandischen Ministerium für IKT und Innovation.

Der DigiTruck ist auf das NST2-Ziel ausgerichtet, 1 Million Bürgerinnen und Bürger in digitalen Fertigkeiten zu schulen, und wird in allen 30 Distrikten Ruandas unterwegs sein, um über einen Zeitraum von drei Jahren 5.000 Ruanderinnen und Ruander zu schulen.

Bis heute haben die TECH4ALL DigiTrucks von Huawei mehr als 17.000 Menschen in sieben Ländern in digitalen Fertigkeiten geschult, z. B. im Umgang mit Geräten und Bürosoftware, bei der Online-Bewerbung, bei der Gründung eines Online-Unternehmens sowie in Programmierung und Robotik.

