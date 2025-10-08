EQS-News: Entwickelt für die Extreme. Gemacht für die Ewigkeit: Mammut Eiger Extreme Nordwand 6.0.

EQS-News: Mammut Sports Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Entwickelt für die Extreme. Gemacht für die Ewigkeit: Mammut Eiger Extreme Nordwand 6.0.



08.10.2025 / 19:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Maximale alpine Performance bei minimaler Umweltbelastung: Die neue Eiger Extreme Nordwand 6.0 Kollektion steht für eine konsequente Weiterentwicklung der Mammut-Designphilosophie «Resourceful Performance». Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Athlet:innen und getestet unter extremen Bedingungen, vereint sie höchste Funktionalität, technische Innovation und Reparaturfreundlichkeit.

SEON, Schweiz, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit der Eiger Extreme Nordwand 6.0 Kollektion hebt Mammut die sechste Generation seiner High-Performance-Ausrüstung auf ein neues Level. Kompromisslos in der Funktion, durchdacht im Design und verantwortungsvoll in der Umsetzung. Die Kollektion wurde für jene entwickelt, die ihr Zuhause an den extremsten Orten der Welt finden und sich zu 100 % auf ihr Material verlassen müssen.

Performance trifft Verantwortung: Resourceful Performance

Im Herzen der Kollektion steht die Philosophie Resourceful Performance: ein Designansatz, der maximale Leistung mit minimaler Umweltbelastung vereint. Um Ressourcen zu schonen, setzt Mammut auf clevere Design-Lösungen und Langlebigkeit. Mit 100 % PFAS-freien Materialien, einem Recyclinganteil von durchschnittlich 80 % in den Oberstoffen der gesamten Kollektion und neuen High-Performance-Lösungen wie GORE-TEX PRO ePE, DRY DOWN oder Pertex® Quantum Pro definiert Eiger 6.0 einen neuen Standard für Ausrüstung im Hochgebirge.

Jedes Produkt wurde in enger Zusammenarbeit mit Profi-Athlet:innen entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Das Ergebnis: ein funktionales System, das Extremsituationen nicht nur standhält, sondern in ihnen aufblüht.

Langlebigkeit mit System: Reparieren statt Ersetzen

Die Kollektion überzeugt nicht nur durch ihre Langlebigkeit, sondern durch ihre einfache Reparierbarkeit. Bei vielen Modellen wird ein praktisches Reparatur-Kit bereits mitgeliefert und besonders beanspruchte Nähte wurden zusätzlich verstärkt. Der Reissverschluss der Eiger Nordwand Pro HS Hooded Jacket und der Eiger Nordwand Advanced HS Hooded Jacket lässt sich sogar unterwegs mit einer Reepschnur problemlos provisorisch reparieren. Diese durchdachten Features machen die Produkte nicht nur nachhaltiger, sondern auch zuverlässiger – Saison für Saison, Tour für Tour.

Ein System, das mitdenkt: Smartes Layering für extreme Einsätze

Die Eiger Extreme Nordwand 6.0 Kollektion ist ein intelligentes Layering-System. Vom technischen Baselayer, der atmungsaktiven Nordwand FL Air Mesh Vest, bis zur wetterfesten Hardshell ist jedes Teil aufeinander abgestimmt und individuell anpassbar: für ein perfektes Mikroklima bei jedem Wetter und in jeder Höhe.

Entwickelt wurde das System mithilfe modernster Sensorik direkt am Körper der Athlet:innen in Grönland, Patagonien, Pakistan und den Schweizer Alpen. Dabei wurden Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten in Echtzeit gemessen, um den Tragekomfort und die Performance zu optimieren. Unterstützt wird das System durch renommierte Partner wie Polartec®, RECCO® und Vibram®.

Für Entdecker:innen. Fürs Leben.

Die Eiger Extreme Nordwand 6.0 Kollektion ist nicht nur ein Meilenstein in Sachen Performance: sie ist ein klares Bekenntnis zu einer verantwortungsbewussten Zukunft des ambitionierten Bergsports. Robust. Reparabel. Radikal durchdacht.

Entdecke jetzt die Zukunft mit Eiger Extreme Nordwand 6.0 von Mammut: https://www.mammut.com/int/en/featured/5810/featured-eiger-extreme

Über Mammut

Mammut ist ein 1862 gegründetes Schweizer Outdoor-Unternehmen, das Bergsportfans auf der ganzen Welt hochwertige Produkte und einzigartige Markenerlebnisse bietet. Seit über 160 Jahren steht die weltweit führende Premium-Marke für Sicherheit und wegweisende Innovation. Mammut Produkte vereinen Funktionalität und Leistung mit zeitgemässem Design. Mit der Kombination aus Hartwaren, Schuhen und Bekleidung ist Mammut einer der komplettesten Anbieter im Outdoor-Markt. Die Mammut Sports Group AG ist in rund 40 Ländern tätig und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende.

mammut.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2790715/Performance_meets_responsibility.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2790709/Built_for_the_toughest_conditions.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2790707/Built_for_the_toughest_conditions.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2790708/Whether_Patagonia_or_Swiss_Alps.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2790718/New_Eiger_Nordwand_6_0_collection.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2790719/New_Eiger_Nordwand_6_0_collection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2790721/Mammut_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/entwickelt-fur-die-extreme-gemacht-fur-die-ewigkeit-mammut-eiger-extreme-nordwand-6-0--302578711.html

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2210236 08.10.2025 CET/CEST