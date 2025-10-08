EQS-News: Nikki Greenberg, Kate O'Neill und Carlo Ratti als Hauptredner auf der Smart City Expo 2025

EQS-News: Fira de Barcelona / Schlagwort(e): Sonstiges

Nikki Greenberg, Kate O'Neill und Carlo Ratti als Hauptredner auf der Smart City Expo 2025



08.10.2025 / 20:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung zu intelligenten Städten und städtischer Innovation, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, bringt mehr als 600 Experten weltweit zusammen, um Strategien, Technologien und Projekte vorzustellen, die den städtischen Wandel vorantreiben. Unter dem Motto „The Time for Cities" (Die Zeit für Städte) findet der Kongress vom 4. bis 6. November zum vierzehnten Mal in der Gran Via statt. Zu den Hauptrednern gehören der Architekt und Forscher Carlo Ratti, die Futuristin Nikki Greenberg und die KI-Spezialistin Kate O'Neill.

Das Konferenzprogramm wird sich auf acht Hauptthemen konzentrieren: Grundlagentechnologien, Energie & Umwelt, Mobilität, Governance & Wirtschaft, Leben & Integration, Infrastruktur & Bauen und Blue Economy.

Nikki Greenberg ist Geschäftsführerin von Real Estate of the Future und strategische Beraterin für urbane Innovation. Als ausgebildete Architektin hat sie Projekte in New York und Sydney geleitet und ist eine führende Stimme bei der digitalen Transformation der gebauten Umwelt. Sie war Ko-Vorsitzende des Technology & Innovation Council des Urban Land Institute in New York City und ihr Ansatz verbindet Technologie, Design und zukunftsorientiertes Denken.

Ethische KI und datengesteuerte Entscheidungsfindung in digitalen Umgebungen sind der Schwerpunkt von Kate O'Neills Arbeit. Sie ist Gründerin von KO Insights sowie Autorin mehrerer Bücher über Technologie und menschliche Erfahrung. Sie hat mit Unternehmen wie Netflix, IBM sowie Cisco zusammengearbeitet und war bei den Vereinten Nationen im Rahmen der Sitzungen des AI Advisory Board tätig.

Carlo Ratti ist Direktor des MIT Senseable City Lab sowie Gründer des Design- und Innovationsunternehmens Carlo Ratti Associati. Seine Arbeit verbindet Architektur, Datenwissenschaft sowie Nachhaltigkeit und wurde vom Weltwirtschaftsforum anerkannt. Er gilt weithin als einer der einflussreichsten Vordenker im Bereich Smart City Design.

Zu den weiteren bestätigten Rednern gehören Patrick Child, stellvertretender Generaldirektor für Umwelt bei der Europäischen Kommission; Matt Hale, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Los Angeles; Monica Lucarelli, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Rom; Jeff Merritt, Leiter des Bereichs urbane Transformation beim Weltwirtschaftsforum; Josephine Ong, Vizepräsidentin für Städte und öffentliche Dienste bei Dassault Systèmes; Jaroslaw Sarna, Minister für digitale Angelegenheiten in Polen.

Globales Ökosystem der städtischen Innovation

Die Veranstaltung findet parallel zu anderen Veranstaltungen statt, die den Rahmen der Veranstaltung erweitern: Tomorrow.Mobility World Congress, der sich auf nachhaltige urbane Mobilität konzentriert; Tomorrow.Building, das sich mit innovativem Bauen befasst; Tomorrow.Blue Economy, die sich mit nachhaltigen, auf dem Meer basierenden Industrien beschäftigt.

Foto– https://mma.prnewswire.com/media/2790889/SCEWC_Speakers_2025.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nikki-greenberg-kate-oneill-und-carlo-ratti-als-hauptredner-auf-der-smart-city-expo-2025-302578786.html

08.10.2025 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



2210246 08.10.2025 CET/CEST