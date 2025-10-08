Videoanalyse 08.10.2025
Gute Zahlen, schwache Reaktion: BMW-Aktie fällt
onvista · Uhr
BMW meldet starke Absatzzahlen. Trotzdem fällt die Aktie heute kräftig. Rund acht Prozent geht es für den Kurs nach unten.
Warum die Aktie trotz guter Zahlen unter Druck steht und weshalb Anleger jetzt genau hinschauen sollten, analysiert heute Profi-Trader Martin Goersch.
