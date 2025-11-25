Aktiencheck
Novo Nordisk: Wir könnten das Tief gesehen haben
onvista · Uhr
Der Aktienkurs des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ist deutlich abgestraft worden nach schwachen Studiendaten zur Anwendung des Abnehm-Medikaments gegen Alzheimer.
Profi-Trader Martin Goersch schaut auf den Chart und analysiert, wo der Kurs jetzt hingehen könnte.
