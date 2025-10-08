Gute Zahlen, schwache Reaktion: BMW-Aktie fällt

BMW meldet starke Absatzzahlen. Trotzdem fällt die Aktie heute kräftig. Rund acht Prozent geht es für den Kurs nach unten.

Warum die Aktie trotz guter Zahlen unter Druck steht und weshalb Anleger jetzt genau hinschauen sollten, analysiert heute Profi-Trader Martin Goersch.