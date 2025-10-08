Werbung ausblenden
Videoanalyse 08.10.2025

Oracle-Aktie unter Druck: Das sollten Anleger jetzt wissen

08.10.2025
Oracle hatte ganz schön zu kämpfen. Die Aktie stand zwischenzeitlich kräftig unter Druck. Zum Ende des Handelstags konnte sie sich jedoch stabilisieren.

Was hinter den Kursschwankungen steckt und wie es für das Softwareunternehmen weitergeht, erklärt Martin.

Oracle

