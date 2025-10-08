Trading-Chance S&P 500: Ausblick bis 2027

Wir alle „raten“ die Zukunft

Jeder an der Börse handelnde, völlig gleich, ob es sich dabei um einen privaten Händler, einen Hedge-Fonds, einen computergestützten Algorithmus oder einen kommerziellen Marktteilnehmer handelt, rät die Zukunft. Dabei stützen sich einige auf eher zweifelhafte Methoden und andere nutzen die fundamentalen Kausalitäten, um eine in die Zukunft gerichtete Prognose zu erstellen und eine Trading-Entscheidung zu fällen. Während Chart-Technik in keinem institutionellen, geschweige denn kommerziellen Bereich genutzt wird, sind fundamentale Kennziffern sehr wohl als Entscheidungsgrundlage im Einsatz. Auch wir nutzen seit Jahrzehnten die Intermarket-Zusammenhänge und fundamentale Basis-Effekte als Basis für unsere Trading-Strategien. Eines der dabei eingesetzten Instrumente ist das Forecast-Modell, bei dem wir uns den Ursache-/Wirkungs-Zeitversatz zu Nutzen machen. Wie das genau ausschaut, erklären wir am heutigen Beispiel des demographisch basierten Forecast.

Ökonomie-Zyklus

Das ganze Leben verläuft in Zyklen. Das meiste ist so alltäglich und selbstverständlich, dass wir uns darüber kaum Gedanken machen. Doch halten Sie an dieser Stelle gerne mal einen Augenblick inne und überlegen, welche sich regelmäßig wiederholenden Prozesse bei Ihnen auftreten. Sie werden überrascht sein, wie zyklisch Ihr Leben ist. Zyklen existieren nicht einfach und sie entstehen auch nicht zufällig. Dahinter stecken Prozesse und Entwicklungen, die mit den unterschiedlichen Konsumphasen zu tun haben, sich verändernder Kaufkraft und auch mit der Lebensdauer von bestimmten Gütern. Ohne zu sehr ins Detail und den heutigen Artikel zu komplex werden zu lassen, genügt an dieser Stelle die Erkenntnis, dass Zyklen nicht irgendeine Chart-Malerei sind, sondern dahinter fundierte Prozesse stehen. Es ist kein Hokuspokus!

Demographie als Wirtschaftsmotor

Damit eine Wirtschaft wachsen kann, braucht es (genügend) Menschen, die Waren und Dienstleistungen kaufen können. Diese Kaufkraft und damit einher gehende Konsumstärke verändert sich altersabhängig, weil sich auch das Einkommen verändert. Die Tabelle in unserem folgenden Schaubild ist zwar etwas grob unterteilt, zeigt jedoch die sich verändernden Durchschnittseinkommen in verschiedenen Altersklassen. Unmittelbar nach dem Schulabschluss (16-19 Jahre) liegt das Jahreseinkommen im Median bei gerade einmal 31.928 Dollar. Das ist weniger als die Hälfte des Einkommens, welches 45 bis 54-jährige haben. Man muss kein Rechengenie sein, um zu erkennen, dass sich letztgenannte Altersklasse mehr Konsum leisten kann, als die ganz junge. Genau genommen liegt der Zenit bei 48 Jahren. In dem Alter hat die Mehrheit ihre konsumstärkste Phase, weil auch das höchste Gehalt.

Unser Forecast-Modell

Bei unserem demographiebasierten Forecast nutzen wir das Phänomen der Best-Ager und verschieben die Geburtenrate um 48 Jahre. Daraus ergibt sich die folgende Prognose-Kurve für den US-Aktienmarkt. Interessant dabei ist, dass der Absturz, den wir damals aus der Häusermarktblase (2006-2009) kennen, sehr wohl eine demographische Grundlage hatte. Seit 2016 befinden wir uns wieder in einem positiven Abschnitt, in dem der Forecast bis ins Jahr 2027 gen Norden und damit steigende Aktienkurse anzeigt. Nicht selten beschleunigen sich Trends im Endstadium nochmals. Das macht es auch so schwierig für die Umsetzung, da die vermeintlichen Bewertungen dann optisch nicht nur nicht mehr günstig sind, sondern man es mit einer vermeintlichen Überbewertung zu tun hat.

Selbst in der Flat-Phase unseres Prognose-Modells, die von 2027 bis 2031 reicht, könnten die Kurse an den Weltbörsen speziell aber in den USA noch weiter steigen. Man sollte sich aus unserer Sicht daher nicht zu früh das Bärenfell überstreifen. Doch soweit wollen wir an der Stelle noch nicht denken. Unser Augenmerk richtet sich auf die Zeit bis 2027. Und die soll laut Forecast-Modell (natürlich inklusive zwischenzeitlicher Rücksetzer) steigende Aktienkurse bringen.

Fazit:

Die demographischen Trends weisen den Weg und dieser soll bis 2027 aufwärts sein. Notenbanken können solche demographischen Trends erkennen und gegensteuern. So ist es beispielsweise im Zuge der Finanzkrise 2007/08 und in den Folgejahren gewesen. Aus unserer Sicht hat die US-Notenbank dort sehr smart agiert und griff der Wirtschaft entschieden unter die Arme, indem man die Zinsen massiv senkte und sogar Anleihen-Kaufprogramme in nie da gewesener Form und Ausmaß auflegte. Notenbanken greifen primär beherzt ein bei wirtschaftlichen Flauten und können so Schwächephasen in der Demographie abmildern. Eine solche haben wir jedoch bis 2027 mitnichten. Im Gegenteil: hier sollen die Kurse grundsätzlich weiter steigen. Und um daran partizipieren zu können, haben wir ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open End Turbo Bull Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 5482,71 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 6714 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 5,43. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5V6U.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6000 und 5400 Punkte

Open End Turbo Bull Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UG5V6U ISIN DE000UG5V6U4 Basispreis 5482,71 Punkte K.O.-Schwelle 5482,71 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 5,43 Stop-Loss Hebelzertfikat 0,20 Euro

