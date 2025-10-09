EQS-News: comforte AG führt TAMUNIO ein: Die Datensicherheitsplattform für die digitalen Herausforderungen von morgen

Emittent / Herausgeber: comforte AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Wiesbaden, Deutschland, 09. Oktober 2025 - Die comforte AG gibt heute die Einführung von TAMUNIO bekannt, einer neuen Datensicherheitsplattform, die darauf ausgelegt ist, Risiken zu reduzieren, Innovationen mit Cloud und KI zu beschleunigen und die Betriebskosten für die weltweit größten und anspruchsvollsten Unternehmen zu optimieren.

TAMUNIO basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Sicherung unternehmenskritischer Umgebungen und integriert das Beste aus dem bestehenden Produktportfolio von comforte mit neuen Funktionen, die Kunden dabei unterstützen sollen, die digitalen Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen.

Während Organisationen ihre digitale Transformation vorantreiben, um Wachstum zu beschleunigen, nehmen Cyberangriffe dramatisch zu und rücken Daten ins Visier globaler Bedrohungsakteure. Finanzdaten, Gesundheitsakten und personenbezogene Daten sind über Clouds und verschiedene Rechtsräume verteilt, sodass Sicherheitsteams Mühe haben, Schritt zu halten. Sie müssen diese Daten schützen, während gleichzeitig regulatorischer Druck zunimmt und der Bedarf der Unternehmen an datengestützten Erkenntnissen wächst.

Auf dem Spiel stehen nicht nur potenziell erhebliche finanzielle Verluste und Reputationsschäden, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und zunehmend auch die persönliche Haftung von Führungskräften.

„Angesichts der zunehmenden geopolitischen und marktwirtschaftlichen Volatilität, globaler Vorschriften, KI-gestützter Angriffe und Quantenbedrohungen war es noch nie so wichtig wie heute, die Kontrolle über Daten zu übernehmen“, sagte Henning Horst, CTO bei comforte AG. „Mit TAMUNIO tragen wir dazu bei, Datensicherheit von einem Kostenfaktor zu einem Wachstumsbeschleuniger zu machen – und ermöglichen es Kunden, Cloud, KI und Analysen im Unternehmen voranzutreiben, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.“

Die Architektur von TAMUNIO umfasst zwei Schlüsselelemente.

Im Mittelpunkt stehen die automatisierte Datenerkennung, -klassifizierung und -schutz – Letzteres wird durch Tokenisierung und formatbewahrende Verschlüsselung (FPE) erreicht, wodurch Daten für Angreifer kryptografisch unbrauchbar werden, während ihre Nutzbarkeit für Geschäftsprozesse erhalten bleibt. Für Szenarien, in denen Kunden weiterhin Zugriff auf den ursprünglichen Klartext benötigen, führt TAMUNIO Data Sovereignty Zones ein: Hardware-isolierte Trusted Execution Environments (TEEs), die auf Confidential Computing basieren. Diese Zonen können in jeder Cloud-Infrastruktur bereitgestellt werden und bleiben dabei vollständig vom Kunden verwaltet und kontrolliert.

Produkt-Highlights von TAMUNIO:

Fortschrittlicher datenzentrierter Schutz: Integrierte Tokenisierung, Verschlüsselung und KI-gestützte Erkennung zum Schutz sensibler Daten während ihres gesamten Lebenszyklus

Integrierte Tokenisierung, Verschlüsselung und KI-gestützte Erkennung zum Schutz sensibler Daten während ihres gesamten Lebenszyklus Quantensichere Kryptografie: Schützt Daten vor zukünftigen Quantenbedrohungen und sichert gleichzeitig den heutigen Betrieb

Schützt Daten vor zukünftigen Quantenbedrohungen und sichert gleichzeitig den heutigen Betrieb Vertrauliche Rechen- und Datenhoheitskonen: Stellen sicher, dass sensible Klartextdaten nur in sicheren, vom Kunden kontrollierten Konen in der Cloud verarbeitet werden. (Z. B. Detokenisierung)

Stellen sicher, dass sensible Klartextdaten nur in sicheren, vom Kunden kontrollierten Konen in der Cloud verarbeitet werden. (Z. B. Detokenisierung) KI-gestützte Datenerkennung: Erkennt automatisch und kontinuierlich sensible Daten in strukturierten und unstrukturierten Quellen.

Erkennt automatisch und kontinuierlich sensible Daten in strukturierten und unstrukturierten Quellen. Schutz unstrukturierter Daten und Dateien: Erweiterter Schutz, um das Risiko von Sicherheitsverletzungen für alle sensiblen Unternehmensdaten zu minimieren

Erweiterter Schutz, um das Risiko von Sicherheitsverletzungen für alle sensiblen Unternehmensdaten zu minimieren Zentralisierte Überwachung, Auditing und Schlüsselverwaltung: Reduziert die Komplexität und Compliance-Kosten in hybriden IT-Umgebungen.

Für KI bietet TAMUNIO zwei leistungsstarke Schutzebenen:

Erstens werden sensible Daten vor der Verwendung zum Trainieren von Modellen anonymisiert. Zweitens können Unternehmen die KI selbst innerhalb von Souveränitätszonen ausführen und so alles streng isoliert halten. Dies gewährleistet wertvolle Erkenntnisse, ohne kritische Informationen preiszugeben.

Für bestehende comforte-Kunden stellt TAMUNIO die Zukunft dar – mit einfachen Upgrade-Pfaden und einer innovativen Roadmap für die kommenden Jahre. Organisationen können zudem sicher sein, dass unser Engagement für Kundenzufriedenheit unverändert bleibt.

TAMUNIO ermöglicht es Unternehmen, neue Umsatzquellen zu erschließen, Innovationen voranzutreiben und Compliance zu optimieren – und das alles bei gleichzeitiger Vereinfachung der Abläufe und Senkung der Kosten. Selbst die komplexesten IT-Umgebungen erhalten eine stärkere Sicherheit und Ausfallsicherheit, die zukunftssicher aufgebaut ist.

TAMUNIO ist jetzt weltweit verfügbar. Um zu erfahren, wie es Ihren Ansatz zur Datensicherheit verbessern kann, besuchen Sie www.comforte.com.

Über die comforte AG (www.comforte.com)

Die comforte AG ist ein führender Anbieter von datenzentrierter Sicherheitstechnologie. Heute vertrauen mehr als 300 Unternehmen weltweit, darunter VISA, Mastercard und rund 30 der weltgrößten Banken, auf die Tokenisierung und die format-erhaltenden Verschlüsselungsfunktionen, um die ihnen anvertrauten sensiblen Daten zu schützen. Die TAMUNIO Data Security Plattform lässt sich nahtlos in die meisten modernen Cloud-nativen Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Unabhängig davon, wo sich die Daten befinden, hilft sie, die Daten zu identifizieren zu klassifizieren und zu schützen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Datensicherheit und dem Schutz unternehmenskritischer Systeme, hilft die comforte AG allen Unternehmen, die ihr Wachstum durch den Schutz ihres wertvollsten Gutes – ihren Daten - sichern wollen

Für weitere Informationen besuchen Sie comforte.com und folgen Sie der comforte AG auf LinkedIn und X.



