EQS-News: Kimberly-Clark initiiert erweiterte globale Partnerschaften, um die medizinische Grundversorgung für 24 Millionen Frauen und Mädchen zu verbessern

DALLAS, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ: KMB) verstärkt ihr Engagement für die Förderung der medizinischen Grundversorgung von Frauen und Mädchen durch vier erweiterte strategische, gemeinnützige Partnerschaften. Durch neue Programme mit Baby2Baby, Plan International, Project HOPE und UNICEF will Kimberly-Clark den Zugang zu lebensverändernder Pflege in Brasilien, Peru, China, Indien, Indonesien, Vietnam und den Vereinigten Staaten erweitern. Zusammengenommen werden diese Partnerschaften dazu beitragen, das Leben von schätzungsweise 24 Millionen Frauen und Mädchen in den nächsten drei Jahren zu verbessern.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/kimberly-clark/9238951-en-kimberly-clark-global-partnerships-women-and-girls

Diese Ankündigung ist eine direkte Folge der jüngsten Schärfung des strategischen Fokus der Kimberly-Clark Foundation: die Förderung der grundlegenden Versorgung von Frauen und Mädchen während ihrer Pubertät und Mutterschaft. Die Stiftung wird dieses auf drei Jahre angelegte Engagement,dessen Schwerpunkt auf Menstruationshygiene sowie der Versorgung von Müttern und Säuglingen liegt, mit 28,7 Millionen US-Dollar unterstützen.

Frauengesundheit bleibt weltweit ein dringendes Thema

Laut der Weltgesundheitsorganisation stirbt alle sieben Sekunden eine Frau oder ein Säugling während oder kurz nach der Geburt. Außerdem haben laut Weltbank etwa 500 Millionen Frauen und Mädchen keinen Zugang zu Ressourcen für die Menstruationshygiene. Trotz des schwierigen Umfelds gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Frauen und damit ganze Gemeinschaften zu fördern: Laut dem Weltwirtschaftsforum „ist die Investition in die Gesundheit von Frauen hinsichtlich der Rendite für die Gesundheit der gesamten Gesellschaft unübertroffen".

„Wir träumen von einer Welt, in der Frauen und Mädchen überall den gleichen Zugang zu der grundlegenden Versorgung haben, die sie benötigen, um sich entfalten zu können", sagte Mike Hsu, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Kimberly-Clark sowie Präsident der Kimberly-Clark Foundation. „Kimberly-Clark hat 1921 die Kategorie der Damenhygieneartikel ins Leben gerufen und engagiert sich seitdem für die Verbesserung der Versorgung von Frauen und Mädchen. Von der Entwicklung von Innovationen, die auf die Bedürfnisse unserer Verbraucher reagieren, bis hin zur Umsetzung strategischer Programme mit sozialer Wirkung: Wir tragen mit großem Stolz Verantwortung für die Verbesserung der Lebensqualität in den Gemeinden, in denen wir tätig sind. Jetzt möchten wir, dass unsere Bemühungen noch schneller spürbar werden, denn wir wissen: „Better Can't Wait" (Besser kann nicht warten)."

Die geförderten Programme werden sich auf die Unterstützung benachteiligter Gemeinschaften konzentrieren. Zu den wichtigsten Initiativen gehören Aufklärungsprogramme für Jugendliche zu Menstruationshygiene und zum Abbau von Stigmatisierung, Programme zur Verbesserung des Zugangs zu sicheren sanitären Einrichtungen, umfassende perinatale und neonatale Gesundheitsversorgung, Unterstützung für die psychische Gesundheit von Müttern sowie Programme, die zur Stärkung der Gesundheitssysteme beitragen sollen, um die Lebensbedingungen der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Transformative Partnerschaften für eine bessere Versorgung und eine bessere WeltDie Zusammenarbeit von Kimberly-Clark mit Baby2Baby zur Bereitstellung wichtiger Babyartikel für Familien in Armut begann im Jahr 2011, als das Unternehmen der erste Unternehmenspartner der gemeinnützigen Organisation wurde. Im Jahr 2024 bekräftigte die Marke Huggies® des Unternehmens dieses Engagement, indem sie die Initiative von Baby2Baby zur Bekämpfung der steigenden Müttersterblichkeitsrate in den USA in Zusammenarbeit mit dem US-Gesundheitsministerium unterstützte. Durch die Verteilung von Gesundheits- und Neugeborenen-Versorgungssets befasst sich das Programm mit dem kritischen Zusammenhang zwischen dem Bedarf an Windeln, der Gesundheit von Neugeborenen und der psychischen Gesundheit von Müttern.

„Wir sind unseren langjährigen Partnern bei Kimberly-Clark und ihrer Marke Huggies für ihre unermüdliche Unterstützung zutiefst dankbar. Dank ihrer außergewöhnlichen Spende und ihres dreijährigen Engagements werden wir einen größeren Beitrag im Kampf gegen die Müttersterblichkeit leisten können", erklärten Norah Weinstein und Kelly Sawyer Patricof, die beiden Geschäftsführerinnen von Baby2Baby. „Mit ihrer Hilfe weiten wir unsere Bemühungen aus, um Mütter in 15 Bundesstaaten mit Hilfsgütern zu versorgen und sicherzustellen, dass sie über die grundlegenden Dinge verfügen, die sie für sich und ihre Babys benötigen, insbesondere während der oft anstrengenden Zeit nach der Geburt."

Seit 2020 haben Plan International und Kimberly-Clark zusammen mit ihrer Marke Kotex® schätzungsweise 11 Millionen Menschen durch Programme erreicht, die die Menstruationsgesundheit von Mädchen fördern. Diese weiterentwickelte Partnerschaft, die sich auf die USA, Brasilien, China und Peru erstreckt, wird ein menstruationsfreundliches Umfeld in Gemeinden und Schulen schaffen, indem sie den Zugang zu Hygieneartikeln, sanitären Einrichtungen und Aufklärung sicherstellt, damit Mädchen ihre Menstruation mit Selbstvertrauen und Würde handhaben können.

„Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Förderung von Chancen für Mädchen weiß Plan International, dass die Menstruationsgesundheit entscheidend für die Entfaltung des Potenzials von Mädchen ist", erklärte Kate Ezzes, Vizepräsidentin für Programmentwicklung bei Plan International USA. „Wir wissen auch, dass dauerhafte Veränderungen eintreten, wenn Jungen als Verbündete einbezogen werden. Unsere Partnerschaft mit Kimberly-Clark trägt dazu bei, schädliche Tabus abzubauen und sicherzustellen, dass jedes Kind lernen, führen, entscheiden und sich entfalten kann."

Die Partnerschaft von Kimberly-Clark mit Project HOPE wird den Zugang zu Menstruations- und Müttergesundheit für Frauen und Mädchen in China und Indonesien verbessern. Die Initiative konzentriert sich auf die Aufklärung über Menstruationshygiene, eine respektvolle Mutterschaftsbetreuung und die Unterstützung der psychischen Gesundheit. Durch einen Lebenszyklusansatz unterstützt das Programm Menschen vom Jugendalter über die Schwangerschaft bis hin zur frühen Mutterschaft mit Aufklärung, digitalen Tools und einfühlsamer Betreuung.

„Kimberly-Clark und Project HOPE teilen das gemeinsame Engagement für eine Welt, in der Frauen und Mädchen Zugang zu der Versorgung, Würde und den Möglichkeiten haben, die sie verdienen", erklärte Dr. Uche Ralph-Opara, Leiterin des Bereichs Gesundheit bei Project HOPE. „Kimberly-Clark begleitet uns bereits seit langem auf unserem Weg und unterstützt unsere Arbeit durch Produktspenden und die Förderung unserer Kernaufgabe, wodurch der Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdienstleistungen für Frauen und Mädchen weltweit verbessert werden konnte. Die nächste Phase unserer Partnerschaft wird diese Wirkung durch einen ganzheitlichen Ansatz, der Frauen und Mädchen in jeder Lebensphase unterstützt – von der ersten Periode eines Mädchens über Schwangerschaft und Geburt bis hin zu weiteren Lebensabschnitten – noch weiter verstärken. Gemeinsam investieren wir in Bildung, psychische Gesundheit, Kapazitätsaufbau und Interessenvertretung, um einen nachhaltigen, systemischen Wandel voranzutreiben."

Im Laufe einer fast 25-jährigen Zusammenarbeit haben Kimberly-Clark und UNICEF gemeinsam daran gearbeitet, die Gesundheit und das Wohlergehen von Babys, Mädchen und Frauen in 26 Ländern zu verbessern. Dieses Vermächtnis wird nun durch eine neue, mehrere Regionen umfassende Initiative fortgesetzt, deren Schwerpunkt auf der Aufklärung über Menstruationshygiene und dem Zugang dazu für Mädchen sowie auf der Gesundheit junger Mütter in Brasilien, Indien, Indonesien, Peru und Vietnam liegt.

„Seit 2001 hat unsere Partnerschaft mit Kimberly-Clark fast 14 Millionen Kindern und Erwachsenen durch die Bereitstellung von Gesundheitsversorgung für Neugeborene, frühkindlicher Förderung, sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene sowie lebensrettenden Dienstleistungen in Notfällen geholfen", erklärte Kitty van der Heijden, stellvertretende Exekutivdirektorin für Partnerschaften bei UNICEF. „Wir sind dankbar, dass diese transformative Partnerschaft für Mädchen und Frauen nun vertieft wird, um noch mehr Leben zu retten, Dienstleistungen anzubieten, die die Würde fördern, und eine nachhaltige Wirkung für zukünftige Generationen zu erzielen."

Obwohl einige dieser gemeinnützigen Partner bereits seit langem mit Kimberly-Clark zusammenarbeiten, markiert dies einen neuen Abschnitt in der Zusammenarbeit dieser Organisationen mit der Stiftung. Durch die Ausrichtung auf zwei wichtige Wirkungsbereiche — Menstruationshygiene sowie Mütter- und Säuglingspflege — als Teil der neuen strategischen Ausrichtung der Stiftung befassen sich diese Partnerschaften mit miteinander verbundenen Herausforderungen, die häufig isoliert behandelt werden.

Dieser integrierte Ansatz spiegelt das gesamte Spektrum der Gesundheitsversorgung wider und berücksichtigt die engen Zusammenhänge zwischen Menstruationsgesundheit, dem Wohlbefinden der Mutter und der Entwicklung des Kindes. Als Unternehmen, dessen Marken diese Bevölkerungsgruppen bereits mit wichtigen Produkten wie Windeln und Damenhygieneartikeln in jeder dieser Regionen versorgen, ist Kimberly-Clark strategisch gut positioniert, um durch diese Partnerschaften einen bedeutenden Einfluss in großem Maßstab zu erzielen.

„Wir wollen bei allem, was wir tun, mit Sorgfalt vorangehen", sagte Russ Torres, Präsident und Geschäftsführer von Kimberly-Clark. „‚We Care' ist dabei einer unserer drei Grundwerte. Ob es um die Fürsorge für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Verbraucher oder die Gemeinschaften geht, in denen wir leben und arbeiten – Fürsorge steht im Mittelpunkt von Kimberly-Clark. Diese strategischen Partnerschaften ermöglichen es uns, diesen Wert noch weiter auszubauen, während wir uns dafür einsetzen, dass Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt die notwendige Unterstützung erhalten, die sie verdienen."

Der verstärkte Fokus der Kimberly-Clark Foundation auf die Fürsorge für Frauen und Mädchen ist eine der zahlreichen Maßnahmen, mit denen das Unternehmen sein Ziel Better Care for a Better World (Bessere Pflege für eine bessere Welt) umsetzt. Die Foundation orientiert sich außerdem an der Geschäftsstrategie „Powering Care" („Kraft der Fürsorge") des Unternehmens und wird direkt dazu beitragen, das globale Ziel von Kimberly-Clark zu erreichen, bis 2030 das Leben von einer Milliarde Menschen positiv zu beeinflussen.

Weitere Informationen über das Ziel von Kimberly-Clark für 2030 und die Arbeit der Kimberly-Clark Foundation finden Sie unter https://www.kimberly-clark.com/en-us/sustainability/2030-ambition.

Informationen zu Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB und die renommierten Marken des Unternehmens sind aus dem Alltag der Menschen in mehr als 175 Ländern und Regionen nicht mehr wegzudenken. Unser Markenportfolio, darunter Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, Goodnites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva und WypAll, hält in rund 70 Ländern die Nr. 1- oder Nr. 2-Marktposition. Das Ziel unseres Unternehmens ist es, bessere Pflege für eine bessere Welt zu leisten. Wir verpflichten uns zur Anwendung nachhaltiger Praktiken, die darauf ausgerichtet sind, einen gesunden Planeten zu erhalten, starke Gemeinschaften aufzubauen und unser Unternehmen in die Lage zu versetzen, auch in den kommenden Jahrzehnten zu florieren. Um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben und mehr über die mehr als 150-jährige Innovationsgeschichte des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie die Kimberly-Clark-Website.

Informationen zur Kimberly-Clark Foundation

Die Kimberly-Clark Foundation wurde 1952 gegründet und ist der gemeinnützige Zweig der Kimberly-Clark Corporation. Sie widmet sich der Unterstützung globaler Anliegen, die einen nachhaltigen sozialen Wandel bewirken. Die Stiftung wird von dem Unternehmen finanziert und konzentriert sich in erster Linie auf Social-Impact-Investments, die dazu beitragen, die grundlegende Versorgung von Frauen und Mädchen während ihrer Pubertät und Mutterschaft zu verbessern.

