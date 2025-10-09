Prysmian ist überall – nur kaum jemand spricht darüber. Das Unternehmen liefert die Kabel, die unsere Stromnetze verbinden und die Datenströme ermöglichen, die Digitalisierung und Energiewende antreiben. Doch wie stark profitiert Prysmian wirklich von diesen Megatrends?

In dieser Analyse schauen wir uns an, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wo die größten Wachstumstreiber liegen – und was Anleger über Bewertung, Cashflow und Risiken wissen sollten.

Bleib dran, wenn du wissen willst, warum Prysmian für viele Investoren ein stiller Gewinner sein könnte – und ob sich der Einstieg aktuell lohnt!