EQS-DD: pferdewetten.de AG: Marco Sunderbrink, Zeichnung einer Kapitalerhöhung

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.10.2025 / 11:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Marco
Nachname(n):Sunderbrink

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Prokurist

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

pferdewetten.de AG

b) LEI

391200QG00R11VCOUR60 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ZTL5

b) Art des Geschäfts

Zeichnung einer Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,75 EUR29.999,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,75 EUR29.999,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.pferdewetten.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

101174 10.10.2025 CET/CEST

Pferdewetten.de

