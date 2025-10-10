EQS-DD: pferdewetten.de AG: Marco Sunderbrink, Zeichnung einer Kapitalerhöhung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.10.2025 / 11:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Marco
|Nachname(n):
|Sunderbrink
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Prokurist
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|pferdewetten.de AG
b) LEI
|391200QG00R11VCOUR60
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ZTL5
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung einer Kapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,75 EUR
|29.999,75 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,75 EUR
|29.999,75 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
