EQS-News: iGarden Swim Jet P Serie als eine der besten Erfindungen des Jahres 2025 von TIME ausgezeichnet

NEW YORK, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- iGarden, eine innovative Untermarke der Fairland Group, die Familien auf der ganzen Welt ein fröhliches, kunstvolles Leben ermöglicht, feiert heute die Ernennung der Swim Jet P Serie zu einer der TIME's Best Inventions of 2025. Mit der Auszeichnung wird eine einfache Leistung gewürdigt: Pro-Grade-Ströme, die auf das Familienleben abgestimmt sind.

"Diese Anerkennung geht weit über die technischen Spezifikationen hinaus", sagte Wind Gong, Chief Marketing Officer von iGarden. "Wir haben einen Strom gebaut, der zum Spielen und Trainieren einlädt. Das Leben im Freien ist der Ort, an dem Familien zusammenkommen."

Die iGarden Swim Jet P Serie bringt professionellen Widerstand und Strömung in den heimischen Pool und definiert die Möglichkeiten der Wasserleistung neu. Er ist aus Edelstahl gefertigt und kombiniert die Vollinvertertechnologie für leise, variable Leistung mit einem patentierten Strömungskanaldesign, das eine breite, gleichmäßige Strömung von bis zu 1.100 Gallonen pro Minute (240 m³/h) erzeugt. Das Ergebnis ist ein System, das sich mühelos anpassen lässt - von der Familienfreizeit bis zum intensiven Schwimmtraining. Das Herzstück ist ein PMSM-Motor der nächsten Generation, der bis zu 1.250 W an gleichmäßiger, effizienter Leistung liefert, während die konstruierte Strömungsgeschwindigkeit von bis zu 4,2 m/s den Luftwiderstand reduziert und den Vortrieb verbessert. Mit fünf einstellbaren Wellenmodi, einem größeren Wellenbereich und einer intuitiven App- und Fernsteuerung bietet die Swim Jet P-Serie präzise Kontrolle für Schwimmer aller Leistungsstufen.

Die iGarden Swim Jet P-Serie wurde von Menschen, nicht nur von Laboren, gestaltet. Die Ingenieure testeten die Strömungsprofile mit Kindern, Amateur- und Profischwimmern, bis die Strömung sich richtig anfühlte. Echo Ke, der Projektleiter, sagte: "Wir haben zum Spielen und für die Praxis gebaut."

Das Feedback aus der Praxis kam schnell. Partnerschaften mit USA Artistic Swimming und dem Deutschen Ruderverband unterstreichen die wachsende globale Glaubwürdigkeit von iGarden und die Validierung durch die Athleten.

Die Anerkennung von TIME unterstreicht eine wichtige Idee: Verbrauchertechnologie kann nützlich, elegant und menschenzentriert zugleich sein. Wenn geräuschlose Leistung und durchdachte Steuerung auf den sozialen und emotionalen Nutzen eines Familienpools treffen, geht das Produkt über ein Gerät hinaus - es wird Teil des täglichen Lebens.

Informationen zu iGarden

Als innovative Untermarke der Fairland Group bringt iGarden Familien auf der ganzen Welt Freude am Leben und an der Kunst. Durch die Verbindung von ökologisch intelligenter Technologie mit raffiniertem Design gestalten wir Außenbereiche, die sich lebendig, mühelos und inspirierend anfühlen. Unser sorgfältig zusammengestelltes Sortiment – von Poolreinigern und Pumpen bis hin zu Schwimmdüsen und Rasenmähern – ist so konstruiert, dass es das tägliche Leben aufwertet – leise, nachhaltig und schön.

Mit iGarden wird das Leben draußen zu einem Gefühl von Leichtigkeit, Verbundenheit und Kunst in der alltäglichen Bewegung. Immer fröhlich. Immer inspirierend. Immer nachhaltig.

Offizielle Website: igarden.ai

