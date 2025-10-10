Werbung ausblenden

EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Ottobock SE & Co. KGaA
Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.10.2025 / 18:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Ottobock SE & Co. KGaA
Straße, Hausnr.: Max-Näder-Straße 15
PLZ: 37115
Ort: Duderstadt
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900LR96WLQ75KCE70

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Julia Näder
Geburtsdatum: 23.09.1990

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Näder Upside 2 Vermögensverwaltungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
08.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 80,88 % 2,49 % 83,37 % 63.990.151
letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000BCK2223 0 51.753.978 0,00 % 80,88 %
Summe 51.753.978 80,88 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Wertpapierleihe (IPO Greenshoe Option) 08.11.2025 n/a Beides 1.596.022 2,49 %
      Summe 1.596.022 2,49 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Die von der Näder Upside 2 Vermögensverwaltungs GmbH und der Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH gehaltenen Stimmrechte und Instrumente an der Ottobock SE & Co. KGaA werden den Gesellschaftern der Näder Holding GmbH & Co. KG im Wege des acting in concert zugerechnet. Daher werden Julia Näder als Kommanditistin der Näder Holding GmbH & Co. KG diese Stimmrechte und Instrumente zugerechnet. 

Datum
10.10.2025


10.10.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Deutschland
Internet: https://corporate.ottobock.com

Ende der Mitteilung

2211474  10.10.2025 CET/CEST

