Wochenrückblick – Indizes auf Allzeithoch und die Edelmetallrally geht weiter

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Im Nahost-Konflikt gab es einen Durchbruch: Israel und die Hamas haben der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensdeals zugestimmt. Die Rallye bei Edelmetallen setzte sich fort – sowohl Gold als auch Silber erreichten in dieser Woche neue Allzeithochs. Auf Unternehmensseite gab es hingegen negative Überraschungen bei Ferrari, BMW und Gerresheimer.





Globaler Aktienmarkt – Neue Allzeithochs



Der DAX® sowie die amerikanischen Indizes S&P 500® und Nasdaq-100 Index® erreichten diese Woche neue Allzeithochs, während der Dow Jones Industrial Average® am Freitagnachmittag leicht unter seinem Allzeithoch vom letzten Freitag notierte.



