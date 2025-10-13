Werbung ausblenden

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.10.2025 / 08:13 CET/CEST
Im Zeitraum vom 06.Oktober 2025 bis einschließlich 10.Oktober 2025, wurden insgesamt 91.769 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
06.10.202516.615187,79863.120.273,74XETR
06.10.202513.053187,82112.451.628,82CEUX
06.10.20252.218187,7723416.478,96AQUE
07.10.202518.638186,90763.483.583,85XETR
07.10.202514.037186,95362.624.267,68CEUX
07.10.20252.737186,9255511.615,09AQUE
08.10.202514.104186,77152.634.225,24XETR
08.10.20259.699187,12621.814.937,01CEUX
08.10.2025668187,1774125.034,50AQUE
09.10.2025
10.10.2025
Gesamt91.769187,231517.182.044,90 

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
