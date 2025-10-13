Von Online-Marktplatz zum digitalen Ökosystem: MercadoLibre dominiert den Onlinehandel in Lateinamerika – und baut gleichzeitig ein riesiges Fintech-Imperium auf. Aber wo steht die Aktie jetzt – und was steckt hinter dem „Wide Moat“?

Martin Goersch zeigt, wie stark die Verbindung aus Commerce, Fintech und Logistik wirklich ist – und was Anleger daraus lernen können.

Schau dir im Video an, wie stark MercadoLibre wirklich aufgestellt ist – und ob sich ein Einstieg noch lohnt.