Aktienanalyse 13.10.2025
MercadoLibre: Fintech, Logistik, Commerce – ist da noch alles unter Kontrolle?
onvista · Uhr
Von Online-Marktplatz zum digitalen Ökosystem: MercadoLibre dominiert den Onlinehandel in Lateinamerika – und baut gleichzeitig ein riesiges Fintech-Imperium auf. Aber wo steht die Aktie jetzt – und was steckt hinter dem „Wide Moat“?
Martin Goersch zeigt, wie stark die Verbindung aus Commerce, Fintech und Logistik wirklich ist – und was Anleger daraus lernen können.
Schau dir im Video an, wie stark MercadoLibre wirklich aufgestellt ist – und ob sich ein Einstieg noch lohnt.
