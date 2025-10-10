Ferrari crasht, Coinbase im Bieterduell, Applied Digital überrascht

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Ferrari – Neue Langfriststrategie vorgestellt

Der Luxusautobauer zeigt auf dem Capital Markets Day, wohin die Reise bis 2030 geht. Warum die Ziele konservativer wirken – und was das für Anleger bedeutet.

Coinbase – Im Rennen um BVNK

Krypto trifft Fintech: Coinbase und Mastercard verhandeln um das Stablecoin-Unternehmen BVNK. Worum es bei dem Milliarden-Deal wirklich geht – und wer die besseren Karten hat.

Applied Digital – KI-Infrastruktur im Aufwind

Starke Quartalszahlen, neue Milliardenverträge und volle Auftragsbücher: Applied Digital etabliert sich als zentraler Infrastrukturpartner der KI-Branche. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum?