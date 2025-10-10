Werbung ausblenden
Märkte heute

Ferrari crasht, Coinbase im Bieterduell, Applied Digital überrascht

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Energiekontor, Aixtron, TAG Immobilien, Stellantis, Ferrari, PepsiCo, Delta Air Lines, Elastic, UiPath, Coinbase, Applied Digital.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Ferrari – Neue Langfriststrategie vorgestellt 

Der Luxusautobauer zeigt auf dem Capital Markets Day, wohin die Reise bis 2030 geht. Warum die Ziele konservativer wirken – und was das für Anleger bedeutet.

Coinbase – Im Rennen um BVNK 

Krypto trifft Fintech: Coinbase und Mastercard verhandeln um das Stablecoin-Unternehmen BVNK. Worum es bei dem Milliarden-Deal wirklich geht – und wer die besseren Karten hat.

Applied Digital – KI-Infrastruktur im Aufwind

 Starke Quartalszahlen, neue Milliardenverträge und volle Auftragsbücher: Applied Digital etabliert sich als zentraler Infrastrukturpartner der KI-Branche. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum?  

