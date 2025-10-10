Ferrari crasht, Coinbase im Bieterduell, Applied Digital überrascht
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Energiekontor, Aixtron, TAG Immobilien, Stellantis, Ferrari, PepsiCo, Delta Air Lines, Elastic, UiPath, Coinbase, Applied Digital.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Ferrari – Neue Langfriststrategie vorgestellt
Der Luxusautobauer zeigt auf dem Capital Markets Day, wohin die Reise bis 2030 geht. Warum die Ziele konservativer wirken – und was das für Anleger bedeutet.
Coinbase – Im Rennen um BVNK
Krypto trifft Fintech: Coinbase und Mastercard verhandeln um das Stablecoin-Unternehmen BVNK. Worum es bei dem Milliarden-Deal wirklich geht – und wer die besseren Karten hat.
Applied Digital – KI-Infrastruktur im Aufwind
Starke Quartalszahlen, neue Milliardenverträge und volle Auftragsbücher: Applied Digital etabliert sich als zentraler Infrastrukturpartner der KI-Branche. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum?
