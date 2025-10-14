EQS-News: Dahua Technology erhält Silbermedaille von EcoVadis für Nachhaltigkeitsleistung

EQS-News: Dahua Technology / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

HANGZHOU, China, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videozentrierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, wurde von EcoVadis, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen, mit der renommierten Silbermedaille ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung gehört Dahua zu den besten 15 % der weltweit bewerteten Unternehmen, was den kontinuierlichen Fortschritt des Unternehmens bei der Förderung ökologischer, sozialer und ethischer Praktiken in allen seinen Geschäftsbereichen widerspiegelt.

EcoVadis ist einer der weltweit renommiertesten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen. Das Unternehmen bewertet mehr als 130.000 Unternehmen weltweit anhand von 21 Nachhaltigkeitskriterien in 4 Kernbereichen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Bewertung basiert auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards, darunter die zehn Prinzipien des UN Global Compact, die Konventionen der International Labour Organization (ILO), die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und ISO 26000.

„Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist kontinuierlich und tief in allen unseren Aktivitäten verankert", erklärte Herr Xu Zhicheng, Senior-Vizepräsident und Generaldirektor des Compliance Management Office bei Dahua. „Mit der Silbermedaille von EcoVadis ausgezeichnet zu werden, ist ein Beweis für die gemeinsamen Anstrengungen unserer Teams weltweit. Dies steht im Einklang mit unserer Mission, „eine intelligentere Gesellschaft und ein besseres Leben zu ermöglichen" und nachhaltigen Wert für unsere Gemeinden, Stakeholder und die Umwelt zu schaffen."

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Transparenz, verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken und die kontinuierliche Verbesserung der ESG-Kriterien hat Dahua ein robustes Rahmenwerk für Nachhaltigkeitsleistung und -governance etabliert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen mehrere international anerkannte Zertifizierungen erhalten, darunter ISO 37301:2021 (Compliance-Managementsystem-Zertifizierung), ISO 14001 (Umweltmanagement), ISO 45001 (Arbeitsschutzmanagement), ISO 27001 (Informationssicherheit) und ISO 27701 (Datenschutz-Management). Zusätzlich zur Auszeichnung durch EcoVadis wurde Dahua im Jahr 2023 auch Mitglied des United Nations Global Compact (UNGC) und unterstreicht damit sein Engagement für verantwortungsbewusste und nachhaltige Geschäftspraktiken.

Im Laufe der Jahre hat Dahua bedeutende Schritte unternommen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und verantwortungsbewusste Innovationen zu fördern. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für die Verbesserung der Energieeffizienz, die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte ein, die zu einer intelligenteren und umweltfreundlicheren Gesellschaft beitragen. Gleichzeitig hält Dahua faire Arbeitsstandards ein, fördert einen integrativen Arbeitsplatz und arbeitet eng mit Partnern und Lieferanten zusammen, um eine nachhaltige Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Dahua entschlossen, Nachhaltigkeit durch Innovation voranzutreiben — und durch verantwortungsbewusste Technologie und kooperative Ökosysteme eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt zu fördern.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Dahua finden Sie unter: dahuasecurity.com.

