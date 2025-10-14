Trading-Chance Silber: Domino-Effekt bis 70$?

Zentralbanken tendieren zu Metallen

Die Reserven der Zentralbanken bestehen seit jeher aus Anleihen UND Edelmetallen, allem voran Gold. Während der Anteil Gold bei den Reserven in den 70er- und 80er-Jahren noch zwischen 50 und 70 Prozent ausmachte, sank dieser bis ins Jahr 2008 sogar auf zwischenzeitlich nur noch etwa 10 Prozent. Dabei gab es seit 1996 einen höheren Anteil Anleihen als Gold.

Seit 2018 wird der Goldanteil wieder drastisch hochgefahren und übertrifft nun erstmals seit 1996 wieder den prozentualen Anteil der Anleihen in den Reserven. Ergo: die Tendenz zu Gold und Edelmetall-Reserven als Reserve der Zentralbanken ist ungebrochen und dauert an.

Quelle: www.bloomberg.com

Silber-Reserven steigen weltweit an

2020 waren die weltweiten Silberreserven auf einem Mehrjahrestief angelangt. Seitdem steigen sie wieder deutlich an von damals 500.000 Metrischen Tonnen auf 640.000 in 2024. Tendenz weiter steigend! Wenn Reserven ausgebaut werden, bedeutet dies immer Nachfrage auf dem Weltmarkt. Es ist das Gleiche, wie wenn Sie Zuhause Ihre Vorratskammer mit sagen wir Nudeln und Bohnen(dosen) auffüllen. Sie müssen dazu im (Super)Markt kaufen, fragen das Gut nach.

Quelle: www.statista.de

50-Dollar-Marke das Make-or-Break-Level

Wir hatten bereits im Zusammenhang mit dem Goldpreis das Options Open Interest Profile betrachtet. Zur Erinnerung: Der Optionsmarkt ist längst viel größer (anderthalb mal so groß), als der Aktienmarkt. Von dort strahlen Effekte auf die Futures-Märkte aus. Das Gros der Options-Trades sind sogenannte Stillhaltergeschäfte, bei denen die Option verkauft (quasi Short) wird, mit dem Ziel die Optionsprämie einzustreichen, WENN die Option zum Laufzeitende wertlos verfallen sollte. Man wettet mit einem Stillhaltergeschäft GEGEN eine spezifische Marke.

Konkret an der aktuellen Situation im Silber erklärt: Auf die Marke von 50 Dollar im Silberpreis lautet das mit Abstand höchste Open Interest (größter blauer Balken im Histogramm). Es gibt also viele Wetten gegen einen Silberpreis jenseits von 50 Dollar zum Abrechnungstermin Dezember. Wenn diese Marke überschritten wird, geraten all diejenigen in Schieflage und unter Zugzwang, die darauf setzen, dass der Preis im Dezember darunter liegen wird. Da das Verlustpotenzial nach oben theoretisch unbegrenzt ist, kaufen die Spekulanten unter Druck meist den Future, um so ihre Verluste zu deckeln. Das wiederum bewirkt dann meist weiter steigende Preise im Silberpreis. Und dadurch könnten in der aktuellen Situation in einer Art Domino-Effekt reihenweise Marken nacheinander fallen, weil das Überwinden einer Marke Käufe auslöst, durch die der Preis bis zum nächsten Kipppunkt ansteigt etc.

Wichtig dafür wäre aber ganz klar, dass Silber nicht sofort wieder unter 50 Dollar abtaucht, sondern sich oberhalb der 50-Dollar-Marke zu etablieren vermag. Dann wären schnell 60 und später gar 70 Dollar im Silberpreis möglich.

Quelle: www.cmegroup.com

Fazit:

Der Kampf um die 50-Dollar-Marke ist eröffnet, der Ausgang zur Stunde ungewiss. Mittelfristig gehen wir davon aus, dass es den Silberpreis auf 70 Dollar treiben kann. Dafür sprechen nicht nur die Optionsdaten, sondern auch die Gold/Silber-Ratio, die wir in früheren Silber-Analysen bereits ausführlicher beleuchtet hatten. Wir sehen in dem Bullenmarkt auch angesichts des anhaltenden Ausbaus der Silberreserven weiteres Potenzial und stellen darum ein geeignetes Produkt vor, mit dem Sie an einer weiterhin aufwärts gerichteten Entwicklung partizipieren können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 35,456 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 51,6 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,23. Das Produkt hat eine eine unbegrenzte Laufzeit. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Wir wählen die Basis bzw. bei K.O.-Produkten bekanntlich stets so, dass wir so wenig Kapital wie möglich binden müssen, gleichzeitig die bestmögliche Hebelwirkung haben und den notwendigen Rahmen für den Trade einhalten. Die WKN lautet PJ24CF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 35 und 42 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN PJ24CF ISIN DE000PJ24CF9 Basispreis 35,456 USD K.O.-Schwelle 35,456 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,23 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

