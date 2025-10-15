EQS-News: Generationenwechsel: Junge Deutsche setzen auf Aktien und ETFs statt Immobilien

Emittent / Herausgeber: Revolut Bank UAB / Schlagwort(e): Marktbericht

Generationenwechsel: Junge Deutsche setzen auf Aktien und ETFs statt Immobilien



15.10.2025 / 06:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Junge Deutsche, insbesondere die Gen Z, bevorzugen Aktien und ETFs gegenüber Immobilien als wichtigste Anlageklasse für den langfristigen Vermögensaufbau.

58 % der Investoren bei Revolut in Deutschland sind zwischen 18 und 34 Jahre alt - die neue Generation prägt damit maßgeblich die Kapitalmarktteilnahme.

Während insgesamt noch viele Deutsche nicht investieren, ist die Zurückhaltung bei den Jüngeren deutlich geringer: Nur 16 % der 18- bis 34-Jährigen geben an, noch nicht am Kapitalmarkt zu investieren.

Regionale Unterschiede: In Bremen sehen 90 % der Befragten Aktien und ETFs als wichtigste Form für den eigenen Vermögensaufbau, in Brandenburg sind es hingegen nur 26 %.



Berlin, 15. Oktober 2025 – Junge Deutsche brechen mit der Tradition beim langfristigen Vermögensaufbau: Statt primär auf Immobilien zu setzen, wenden sich viele den Kapitalmärkten zu, insbesondere Aktien und ETFs. Eine neue paneuropäische Umfrage, die Revolut in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Dynata durchgeführt hat, zusammen mit internen Revolut-Daten, zeigt, wie eine junge Generation die Spielregeln des Vermögensaufbaus neu definiert.



Ein neues Mindset der Gen Z in Deutschland[1]

41 % der 18- bis 24-jährigen geben Aktien und ETFs als wichtigste Anlageklasse für den langfristigen Vermögensaufbau an. Immobilien spielen in dieser Altersgruppe mit nur 26 % eine deutlich geringere Rolle.

Bei der älteren Generation ist das Bild hingegen umgekehrt: Unter den 55- bis 64-jährigen investieren 44 % noch gar nicht. Zinsangebote wie Tagesgeld, Immobilien und Rohstoffe wie Gold bleiben in dieser Altersgruppe mit 59 % besonders beliebt.

Geschlechterunterschiede bestehen weiterhin: 41 % der Frauen in Deutschland investieren noch nicht, bei den Männern sind es 32 %.



Junge Anleger treiben Kapitalmarktteilnahme

Revolut-Daten zeigen, dass 58 % der deutschen Investoren bei Revolut, die am Kapitalmarkt aktiv sind, zwischen 18- und 34 Jahre alt sind. Diese neue Generation von Anlegern trägt wesentlich zum Wachstum der Teilnahme am Kapitalmarkt bei. Zwar beträgt der Frauenanteil unter diesen jungen Investoren aktuell noch 32 %, doch im deutschlandweiten Vergleich ist das bereits überdurchschnittlich.



Regionale Unterschiede: Bremen vs. Brandenburg

Besonders deutlich werden die Unterschiede im regionalen Vergleich. So geben in Bremen ganze 90 % der Befragten aller Altersgruppen an, dass sie Aktien und ETFs als die wichtigste Form für den eigenen Vermögensaufbau ansehen. In Brandenburg liegt dieser Wert hingegen gerade einmal bei 26 %. Diese Spannbreite zeigt abermals, wie unterschiedlich das Anlageverhalten in Deutschland je nach Region und Umfeld ausfällt.

“Wir sehen in Deutschland einen klaren Wandel: Die junge Generation setzt beim Vermögensaufbau zunehmend auf Kapitalmärkte statt auf Immobilien. Sie startet früher, investiert bewusster und nutzt dazu moderne Tools. Bei Revolut unterstützen wir diesen Trend mit transparenten und kostengünstigen Angeboten, sowie einer einfachen Bedienbarkeit. So senken wir die Hürden für den Einstieg in die Kapitalmärkte und machen langfristigen Vermögensaufbau für alle zugänglich”, sagt Wiktor Stopa, Head of Growth Westeuropa bei Revolut.

Revolut bietet eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten direkt in der App an, darunter Aktien, ETFs, Geldmarktfonds, Anleihen und Robo-Advisor. Die Plattform ist für alle Kunden konzipiert - von Einsteigern, die automatische und provisionsfreie ETF-Sparpläne einrichten oder den Robo-Advisor nutzen möchten, bis hin zu aktiven Tradern, die mit einem Trading-Pro-Abonnement Zugriff auf erweiterte Funktionen erhalten. Eine webbasierte Handelsplattform steht zudem allen Kunden unter https://invest.revolut.com/ zur Verfügung.

***

Anlagedienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum werden von Revolut Securities Europe UAB (Firmencode: 305799582, eingetragene Anschrift: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Republik Litauen, LT-08130) erbracht, einem von der Bank von Litauen zugelassenen und regulierten Wertpapierunternehmen, vertreten in der Schweiz durch Revolut (Switzerland) AG. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zur Anlageentscheidung dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Wie bei allen Investitionen ist das eingesetzte Kapital einem Risiko ausgesetzt, und Erträge sind nicht garantiert. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen kann steigen oder fallen, und Renditen können durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. +18. Weitere Informationen finden Sie in den AGB von Revolut, den FAQ zu Gebühren sowie in der Risikobeschreibung.



Methodik: Die Ergebnisse basieren auf aggregierten Kundendaten der Anlagedienstleistungen von Revolut im Zeitraum Januar bis Juli 2025 sowie auf einer im Juni 2025 vom Marktforschungsunternehmen Dynata durchgeführten Umfrage. Die repräsentative Stichprobe umfasste 1.000 Befragte ab 18 Jahren in jeweils 20 Ländern (Belgien, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich).

Über Revolut

Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank – gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert von der Bank von Litauen sowie der Europäischen Zentralbank – und hilft Menschen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfers und Währungsumtausch. Heute nutzen weltweit mehr als 60 Millionen Menschen eine Vielzahl innovativer Produkte von Revolut und tätigen monatlich über eine halbe Milliarde Transaktionen.

Über unsere Privat- und Geschäftskonten geben wir unseren Nutzern mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen rund um den Globus.

[1] Weitere Informationen zur Methodik finden Sie am Ende dieser Mitteilung.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





