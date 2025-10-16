Werbung ausblenden
Salesforce mit neuen Plänen, TSMC stark, Morgan Stanley toppt Erwartungen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: FlatexDeGiro, Sartorius, Abbott Laboratories, Bank of America, Morgan Stanley, United Airlines, Apple, Nvidia, Arm, Hims & Hers, Salesforce, Taiwan Semi.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Morgan Stanley mit starkem Quartal 

Überraschend hohe Gewinne, glänzende Investment-Banking-Zahlen und starke Kapitalrendite – was steckt hinter dem Aufschwung?

Salesforce setzt sich große Ziele 

Nach Jahren des Umbaus will der Software-Riese wieder zweistellig wachsen. Was das neue Langfristziel wirklich bedeutet.

TSMC: KI treibt das Geschäft 

Rekordzahlen, Mega-Investitionen und ein zweiter Standort in den USA – wie der Chip-Gigant seine Vormachtstellung ausbaut.  

