Märkte heute
Salesforce mit neuen Plänen, TSMC stark, Morgan Stanley toppt Erwartungen
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: FlatexDeGiro, Sartorius, Abbott Laboratories, Bank of America, Morgan Stanley, United Airlines, Apple, Nvidia, Arm, Hims & Hers, Salesforce, Taiwan Semi.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Morgan Stanley mit starkem Quartal
Überraschend hohe Gewinne, glänzende Investment-Banking-Zahlen und starke Kapitalrendite – was steckt hinter dem Aufschwung?
Salesforce setzt sich große Ziele
Nach Jahren des Umbaus will der Software-Riese wieder zweistellig wachsen. Was das neue Langfristziel wirklich bedeutet.
TSMC: KI treibt das Geschäft
Rekordzahlen, Mega-Investitionen und ein zweiter Standort in den USA – wie der Chip-Gigant seine Vormachtstellung ausbaut.
