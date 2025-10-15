EQS-News: Huawei James Chen: Mit drei Schritten zu KI-UBB und inspirierendem Wachstum für neue Geschäftsbereiche

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Miscellaneous

PARIS, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem 11. Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2025 stellte James Chen, Leiter des Carrier-Geschäfts von Huawei, eine Reihe neuer Best Practices vor, die das Unternehmen gemeinsam mit Betreibern entwickelt hat, um das Wachstum mit KI-gestütztem Ultra-Breitband (UBB) voranzutreiben. In seiner Grundsatzrede „Triple Leaps to AI UBB: Inspiring New Business Growth" („Drei Schritte zu KI-UBB: Inspiration für neues Geschäftswachstum") erklärte Chen, dass die Betreiber in Bezug auf Tiefe, Breite und Höhe große Fortschritte erzielt hätten, um neues Wachstum in der Ära der KI-UBB zu schaffen.

„Innovationen, die einen Sprung nach vorne bedeuten, führen zu großem geschäftlichem Erfolg", erklärte er. „Betreiber können diese große Chance nutzen, um neues Wachstum zu generieren, indem sie ihre Fähigkeiten zur Erfahrungssicherung vertiefen, ihre Geschäftsfelder um digitale und intelligente Dienste erweitern und durch die Beschleunigung der Netzwerkintelligenz auf höherer Ebene konkurrieren." Basierend auf den Praktiken von Betreibern in verschiedenen Sektoren interpretierte Chen die Fortschritte in drei Dimensionen der Innovation: Tiefe, Breite und Höhe.

Ein Fortschritt hinsichtlich der Tiefe: Förderung eines Paradigmenwechsels von einer bandbreitenorientierten zu einer erlebnisorientierten Monetarisierung

Carrier kombinieren KI-Fähigkeiten mit Netzwerken, um genau zu erkennen, wo Verbesserungen der Anwendungserfahrung erforderlich sind, und proaktiv die Erfahrung wichtiger Anwendungen wie KI-Cloud-Gaming und 4K-Livestreaming sicherzustellen. Dadurch erreichen sie einen Sprung von der Monetarisierung der Benutzererfahrung zur Monetarisierung der Anwendungserfahrung.

Ein Beispiel dafür, wie dieses neue Monetarisierungsmodell Betreibern zugute kommt, ist ein führender Betreiber aus Thailand, der die KI-WAN-Lösung von Huawei genutzt hat, um neue Funktionen zur Sicherstellung der Anwendungssicherheit zu entwickeln. Dadurch können Nutzer ein flüssigeres Spielerlebnis genießen, während der Betreiber den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer („Average Revenue per User", ARPU) deutlich steigern konnte.

Ein Fortschritt hinsichtlich der Breite: Erweiterung der Geschäftsbereiche um digitale Intelligenz und Computing-Dienstleistungen

Auf dem Markt für Heimnetzwerke: Globale Betreiber verfügen zusammen über mehr als 1 Milliarde Heimnetzwerk-Gateways, was ihnen einen natürlichen Vorteil beim Übergang von Heimnetzwerk-Anbietern zu Smart-Home-Dienstleistern verschafft. In diesem Jahr hat Huawei ein neues Home-Gateway entwickelt – den AI Homehub. Ein Betreiber hat Smart-Home-Dienste unter Verwendung dieses Home-Gateways eingeführt und seinen ARPU für Home-Dienste um 60 % gesteigert.

Auf dem KMU-Markt: Betreiber können FTTO-Lösungen (Fiber to the Office) nutzen, um eine einheitliche Verwaltungsplattform aufzubauen und KMUs standardisierte digitale und intelligente Dienste wie Video- und IoT-Dienste anzubieten, wodurch Unternehmen bei der Umsetzung ihrer intelligenten Transformation unterstützt werden. Huawei hat eine Reihe von FTTO-Lösungen entwickelt. Die drei großen chinesischen Netzbetreiber haben solche Lösungen bereits in großem Umfang kommerziell genutzt, um mehr als 2 Millionen FTTO-Nutzer zu gewinnen.

Auf dem Markt für mittelgroße und große Unternehmen: Die Betreiber nutzen Wi-Fi-basierte integrierte Sensorik und Kommunikation, um neue Wachstumsinstrumente zu entwickeln. Beispielsweise haben einige Betreiber die Technologie in Szenarien wie der Sturzerkennung in der Altenpflege und der intelligenten Besprechungsraumverwaltung für Unternehmen eingesetzt. Ein führender Betreiber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die AirEngine Wi-Fi 7 von Huawei eingesetzt, um Wi-Fi-as-a-Service-Angebote bereitzustellen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Gesamtbetriebskosten eines Sensorsystems für Besprechungsräume um 67 % zu senken.

Auf dem Blue-Ocean-Markt für KI-Unternehmensdienstleistungen: Immer mehr Unternehmen nutzen Cloud-Computing und benötigen eine lokale Datenverarbeitung, was Netzwerke erfordert, die neue Funktionen wie verlustfreie Übertragung, Elastizität und Sicherheit unterstützen. Dies eröffnet Betreibern neue Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Computernetzwerke. Huawei hat in Zusammenarbeit mit China Telecom Shanghai ein intelligentes IP-WAN mit hoher Rechenleistungseffizienz („Computing Usage Effectiveness", CUE) entwickelt. Dieses Netzwerk ermöglicht es Unternehmenskunden, ihre Rechenkapazität innerhalb weniger Wochen mit weniger als 5 % CUE-Verlust zu erweitern.

Ein Fortschritt hinsichtlich der Höhe: Transformation des Netzwerkbetriebs und der Wartung von auftragsorientierten Abläufen hin zu intelligenten Abläufen

Betreiber können die Netzwerkautonomie der Stufe 4 vorantreiben, um intelligentere Netzwerke zu schaffen und von einem auftragsorientierten Betrieb zu einem intelligenten Betrieb überzugehen.

So hat Huawei beispielsweise gemeinsam mit MasOrange in Spanien das erste autonome IP-Netzwerk der Stufe 4 in Europa aufgebaut. Durch den Einsatz von iMaster NCE konnte der Betreiber die durchschnittliche Reparaturzeit („Mean Time to Repair", MTTR) reduzieren, was wiederum zur Steigerung der Kundenzufriedenheit beiträgt.

Chen schloss seine Rede mit der Feststellung, dass KI-UBB noch in den Anfängen stecke und Huawei sich darauf freue, gemeinsam mit Betreibern und Industriepartnern kontinuierliche Innovationen voranzutreiben. Das Unternehmen wolle die Betreiber durch die Unterstützung bei der Monetarisierung von Erfahrungen, einer zweiten Wachstumskurve und der Reduzierung der Betriebskosten dabei unterstützen, im Zeitalter der KI erfolgreich zu sein.

