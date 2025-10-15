EQS-News: MOVUS stellt PlantOS™ auf der IMARC 2025 vor - ein präskriptives KI-gestütztes Entscheidungssystem für den Betrieb von Bergbauanlagen

EQS-News: Infinite Uptime Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

SYDNEY, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- MOVUS (jetzt Teil von Infinite Uptime Inc.), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Anlagenintelligenz, stellt PlantOS™ auf der International Mining and Resources Conference (IMARC) 2025 vor, die vom 21. bis 23. Oktober im ICC Sydney stattfindet. PlantOS™, die weltweit am häufigsten von Anwendern validierte Plattform für präskriptive KI, ermöglicht es Metall- und Bergbauunternehmen, effiziente und zuverlässige Produktionsergebnisse zu erzielen.

IMARC, weltweit als führendes Forum für den Bergbau- und Rohstoffsektor anerkannt, bringt Branchenführer, Regierungen und Innovatoren zusammen, um Partnerschaften zu erkunden, Erkenntnisse auszutauschen und die Zukunft des Bergbaus voranzutreiben. IMARC wird außerdem Minister und hochrangige Beamte aus über fünf Kontinenten empfangen und damit seine Stellung als globales Forum für die Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie festigen.

Der piezoelektrische Sensor Ultra vSense wurde als Finalist für den prestigeträchtigen IMARC 2025 Mining Beacon Breakthrough Innovation Award ausgewählt. Diese Nominierung würdigt den piezoelektrischen Sensor (mit dem PlantOS von Movus betrieben wird) als eine wahrhaft transformative Technologie für den Rohstoffsektor. Er ist der weltweit erste piezoelektrische Sensor, der Vibrations-, Temperatur- und Drehzahlmessungen in einem einzigen, robusten Gerät vereint, das speziell für den Einsatz im Bergbau entwickelt wurde.

Auf der IMARC 2025 wird Malcolm Schulstad, Betriebsleiter von MOVUS, an einer gemeinsamen Sitzung mit dem Titel „Wie Zusammenarbeit, Technologie und Innovation die Dekarbonisierung und Produktivität beschleunigen" teilnehmen. Dabei wird er hervorheben, wie die durch gemeinsame Strategien und integrierte Technologien vorangetriebene Modernisierung die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit in der Metall- und Bergbauindustrie in Australien und Neuseeland verbessert.

Die Bergbauindustrie steht weltweit unter zunehmendem Druck, ihre Produktivität zu steigern, Kosten zu kontrollieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. MOVUS wird demonstrieren, wie PlantOS™ Bergbauunternehmen den Übergang von der vorausschauenden zur präskriptiven Instandhaltung ermöglicht, bei der Anlagen nicht nur potenzielle Probleme identifizieren, sondern auch umsetzbare Lösungen vorschlagen, um die Betriebszeit und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

PlantOS™ basiert auf jahrelanger Validierung durch Anwender und lässt sich nahtlos mit wichtigen Bergbaumaschinen wie Baggern, Brechern, Mühlen, Förderbändern und Schleppschaufeln verbinden, um einen Echtzeit-Überblick über den Zustand der Maschinen zu bieten. Seine intelligenten Erkenntnisse unterstützen Betreiber dabei, ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und die Energieeffizienz in groß angelegten Bergbaubetrieben zu optimieren.

„IMARC 2025 ist die perfekte Plattform für Führungskräfte aus der Metall- und Bergbauindustrieum sich mit derpräskriptiven KI-gestützten Entscheidungsfindung im Anlagenbetrieb auseinanderzusetzen und diese zu integrieren," sagte Karthikeyan Natarajan, Geschäftsführer von Infinite Uptime. „Mit MOVUS und der präskriptiven KI-Plattform PlantOS™ unterstützen wir die Industrie dabei, die nächste Phase der präskriptiven Wartung zu erreichen, in der KI nicht nur Ausfälle vorhersagt, sondern auch präzise Maßnahmen vorschlägt, die die Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern."

Die Teilnehmer der IMARC 2025 sind herzlich eingeladen, die Stände M37 und M38 zu besuchen, um Live-Demonstrationen von PlantOS™ zu erleben und zu erfahren, wie MOVUS Bergbauunternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Betriebe zukunftssicher zu gestalten.

Informationen zu MOVUS:

MOVUS (jetzt Teil von Infinite Uptime Inc.) ist ein innovatives australisches Technologieunternehmen, das durch intelligente, skalierbare Überwachungslösungen die Lebensdauer von Industrieanlagen verlängert, ungeplante Ausfallzeiten reduziert und einen nachhaltigeren Betrieb unterstützt. MOVUS kombiniert KI-gestützte Erkenntnisse, kontinuierliche Diagnosen und praktische Unterstützung, um Branchen beim Übergang von der vorausschauenden zur vorausschauenden Wartung zu unterstützen. MOVUS basiert auf PlantOS™, der weltweit am häufigsten von Anwendern validierten präskriptiven KI-Plattform, und ermöglicht Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Fertigung, Lebensmittelverarbeitung und Versorgungswirtschaft einen effizienteren und nachhaltigeren Betrieb ohne Komplexität.

www.infinite-uptime.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2796162/MOVUS_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/movus-stellt-plantos-auf-der-imarc-2025-vor--ein-praskriptives-ki-gestutztes-entscheidungssystem-fur-den-betrieb-von-bergbauanlagen-302585154.html

