EQS-News: Neue von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF herausgegebene globale Richtlinien zur Händehygiene, zielen darauf ab, die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen

KREFELD, Germany, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am Globalen Tag des Händewaschens haben die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF die ersten globalen Richtlinien zur Händehygiene in gemeinschaftlichen Umgebungen veröffentlicht — ein bedeutender Schritt zur Förderung einer besseren öffentlichen Gesundheit. Zum ersten Mal steht Institutionen eine einheitliche, wissenschaftlich fundierte Anleitung zur Verfügung, um Menschen dabei zu unterstützen, die Ausbreitung von Infektionen durch eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen zu verringern — das Händewaschen.

SC Johnson Professional begrüßt die Veröffentlichung dieser neuen Richtlinien und sieht das Händewaschen als eine starke Grundlage für die Schaffung sicherer und gesunder Umgebungen, in denen Menschen zusammenkommen, um zu leben, zu arbeiten, zu lernen und zu reisen. Nach Angaben der in den USA ansässigen National Foundation for Infectious Diseases kann Händewaschen etwa 80 %[1] der Infektionskrankheiten verhindern — was seine entscheidende Rolle im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterstreicht.

Saubere Hände retten Leben

Eine mangelhafte Händehygiene trägt weltweit zu Millionen vermeidbarer Krankheiten bei — eine Herausforderung, die alle Regionen und Einkommensniveaus betrifft. Die Einführung der neuen Richtlinien von WHO und UNICEF unterstreicht die bedeutende Rolle, die einfache, alltägliche Hygienemaßnahmen beim Schutz von Gemeinschaften in öffentlichen Bereichen spielen.

Die Richtlinien klären die Rolle des Händewaschens im Rahmen umfassender Hygienemaßnahmen, indem sie darlegen, wann man sich die Hände waschen sollte, wie man dies effektiv tut und welche Bedingungen gute Hygienegewohnheiten unterstützen. Sie betonen, dass Händewaschen nicht nur eine persönliche Routine ist — sondern eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit, die jeder Mensch ergreifen kann.

Die Auswirkungen der Händehygiene können tiefgreifend sein. Studien haben gezeigt, dass selbst in Ländern mit hohem Einkommen die Aufklärung über Händewaschen Folgendes bewirken kann:

Reduktion der Häufigkeit von Durchfallerkrankungen bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem um 58 %. [2]

Reduktion von Atemwegserkrankungen wie Erkältungen in der Allgemeinbevölkerung um 16–21 %. [3]

Senkung der Häufigkeit von Durchfallerkrankungen in Schulen und Kindertagesstätten um etwa 33 %. [4]

„Händehygiene ist eine der wichtigsten und effektivsten Maßnahmen, die Einzelne ergreifen können, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen. Die Veröffentlichung dieser globalen Richtlinien ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Resilienz der öffentlichen Gesundheit", sagte Dr. Sally Bloomfield, Vorsitzende des International Scientific Forum on Home Hygiene. „Auch wenn Händewaschen allein nicht jedes Übertragungsrisiko adressieren kann, bleibt es eine der Grundsäulen guter Hygienepraxis — und in Kombination mit Maßnahmen wie der Hygiene von Hand- und Lebensmittelkontaktflächen, sicherer Lebensmittelhandhabung, Belüftung und anderen Praktiken bildet es eine wirkungsvolle Verteidigung gegen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten."

„Händehygiene ist die erste und letzte Verteidigungslinie in unseren Haushalten und im Alltag, um das Risiko sowohl der Ansteckung als auch der Weitergabe von in einer Gemeinschaft übertragenen Infektionen zu verringern", ergänzte Professorin Elizabeth Scott, stellvertretende Vorsitzende des International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) und IFH-PATH (Pan Americal Target Hygiene). „Es ist etwas, das wir Kindern früh beibringen, aber seine Bedeutung bleibt ein Leben lang bestehen. Mit der Rückkehr der Erkältungs- und Grippesaison sind diese Richtlinien eine rechtzeitige Erinnerung daran, wie einfache Maßnahmen uns und andere schützen können."

Umsetzung der Richtlinien in die PraxisDie neuen Richtlinien bieten einen einheitlichen Ansatz zur Gestaltung von Händehygiene-Strategien in gemeinschaftlichen Umgebungen. Institutionen können sie nutzen, um Menschen zu unterstützen und Verhaltensänderungen im Bereich Hygiene zu fördern, indem sie praktische Strategien umsetzen, die regelmäßiges Händewaschen bei entscheidenden Risikomomenten anregen.

SC Johnson Professional verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für Hautschutz, Reinigung und Hygiene. Die innovativen Hautschutzprodukte und -lösungen sind darauf ausgelegt, sichere und gesunde Umgebungen zu schaffen und gute Hygienegewohnheiten in öffentlichen Bereichen zu fördern.

Als Teil der Global Handwashing Partnership, einer weltweiten Koalition zur Förderung des Händewaschens mit Seife, hat SC Johnson Professional technisches Fachwissen und Engagement eingebracht, um wirksame Hygienemaßnahmen zu unterstützen.

Um die neuen Richtlinien der WHO/UNICEF zu lesen, besuchen Sie: 251015-uniceff_who_guidelines_on_hand_hygiene_15-oct_launch-version.pdf.

Für weitere Informationen über SC Johnson Professional besuchen Sie: https://www.scjp.com/about-us

Um mehr über das International Scientific Forum on Home Hygiene, eine führende wissenschaftliche Autorität auf diesem Gebiet, zu erfahren, besuchen Sie: https://ifh-homehygiene.org/

