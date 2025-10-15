LVMH glänzt, ASML stabil, Walmart überrascht mit KI-Offensive

LVMH - Luxusmarkt stabilisiert sich

Der französische Mode- und Luxuskonzern überrascht mit besseren Zahlen als erwartet. Was steckt hinter der plötzlichen Erholung und warum reagiert die Aktie so stark?

ASML - Chipindustrie zwischen Euphorie und Realität

Der Halbleiterausrüster meldet solide Aufträge aus dem KI-Sektor, doch der Ausblick bleibt vorsichtig. Wo steht ASML jetzt im neuen Technologiezyklus?

Walmart & OpenAI - Einkaufen mit ChatGPT

Der US-Retailriese startet mit KI in die nächste Phase des Onlinehandels. Was die Partnerschaft mit OpenAI für Kunden und Anleger bedeutet.