Märkte heute

LVMH glänzt, ASML stabil, Walmart überrascht mit KI-Offensive

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Renk, LVMH, ASML, BlackRock, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Johnson & Johnson, Astera Labs, Netflix und Walmart.

LVMH - Luxusmarkt stabilisiert sich

Der französische Mode- und Luxuskonzern überrascht mit besseren Zahlen als erwartet. Was steckt hinter der plötzlichen Erholung und warum reagiert die Aktie so stark? 

ASML - Chipindustrie zwischen Euphorie und Realität

Der Halbleiterausrüster meldet solide Aufträge aus dem KI-Sektor, doch der Ausblick bleibt vorsichtig. Wo steht ASML jetzt im neuen Technologiezyklus?

Walmart & OpenAI - Einkaufen mit ChatGPT

Der US-Retailriese startet mit KI in die nächste Phase des Onlinehandels. Was die Partnerschaft mit OpenAI für Kunden und Anleger bedeutet.

