Märkte heute
LVMH glänzt, ASML stabil, Walmart überrascht mit KI-Offensive
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Renk, LVMH, ASML, BlackRock, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Johnson & Johnson, Astera Labs, Netflix und Walmart.
LVMH - Luxusmarkt stabilisiert sich
Der französische Mode- und Luxuskonzern überrascht mit besseren Zahlen als erwartet. Was steckt hinter der plötzlichen Erholung und warum reagiert die Aktie so stark?
ASML - Chipindustrie zwischen Euphorie und Realität
Der Halbleiterausrüster meldet solide Aufträge aus dem KI-Sektor, doch der Ausblick bleibt vorsichtig. Wo steht ASML jetzt im neuen Technologiezyklus?
Walmart & OpenAI - Einkaufen mit ChatGPT
Der US-Retailriese startet mit KI in die nächste Phase des Onlinehandels. Was die Partnerschaft mit OpenAI für Kunden und Anleger bedeutet.
