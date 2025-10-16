Werbung ausblenden
Aktien New York

Wall Street verbucht moderate Gewinne - Tech-Werte erneut etwas besser

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com

An den US-Börsen haben am Donnerstag Technologiewerte gegenüber den Standardwerten erneut die Nase vorn. Während der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,18 Prozent auf 46.336 Punkte zulegte, gewann der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 0,60 Prozent auf 24.893 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 6.691 Punkte hoch.

Einerseits belasten die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen. Zudem hoffen sie auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere bei den großen Technologieunternehmen.

Das könnte dich auch interessieren

Sparmaßnahme
Neuer Nestle-Chef streicht 16.000 Stellenheute, 09:01 Uhr · Reuters
Neuer Nestle-Chef streicht 16.000 Stellen
Dax Chartanalyse 15.10.2025
Dax erreicht Kursziel und dreht nach oben abgestern, 10:57 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 16.10.2025
Der Dax befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrendheute, 10:59 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 14.10.25
Dax-Rücksetzer weitet sich aus14. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden