Dax fällt Richtung 24.000 Punkte – MDax-Wert Fuchs steigt zweistellig

Der Dax weitet seine anfangs leichten Verlusten in der ersten Handelsstunde am Freitag aus. Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel nach einem Eröffnungsminus von 0,1 Prozent weiter nach. Zuletzt betrug das Minus mehr als ein halbes Prozent, der Indexstand sank in der Spitze auf 24.007 Punkte.

Auf Wochensicht steht der Dax bislang schwächer da und konsolidiert, nachdem er im Oktober vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war. Für den zu Ende gehenden Monat zeichnet sich aktuell ein minimaler Zuwachs ab.

Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne legte am Freitag zunächst um bis zu 0,3 Prozent auf 29.974 Punkte zu, drehte dann aber noch in der ersten Handelsstunde ins Minus. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gab ebenfalls nach zwischenzeitlichen Gewinnen um bis zu 0,2 Prozent nach.

Fuchs-Aktie steigt nach Zahlen um mehr als zehn Prozent

Deutliche Gewinne verzeichnet am deutschen Aktienmarkt im frühen Freitagshandel die Aktie von Fuchs. Nach dem Quartalsbericht hat der Kurs am Freitagmorgen eine Erholungsrally gestartet. Mit bis zu zwölf Prozent Kursplus schossen die Aktien des Schmierstoffherstellers mit 42,88 Euro auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

Dabei ließen sie die exponentielle 200-Tage-Linie hinter sich. Sie wird neben ihrer einfach berechneten Version als Gradmesser für den langfristigen Trend gesehen.

Experten fanden in ersten Reaktionen lobende Worte, vor allem im Vergleich zum zweiten Quartal. So sah Barclays-Analyst Anil Shenoy klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf zwei Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen.Auch Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler lobte die anziehende Dynamik. Erstmals seit vielen Quartalen rechne das Management zudem mit sinkenden Rohstoffkosten.

