Dax Chartanalyse 16.10.2025

Der Dax befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.50024.400
Dax-Unterstützung23.98024.000

Dax-Rückblick:

Der Dax verblieb gestern innerhalb der kurzfristigen Handelsspanne im Bereich 24.000 auf der Unter- und 24.300 auf der Oberseite. Weder Käufer noch Verkäufer konnten nachhaltige Akzente setzen.

Dax-Ausblick: 

Der Dax respektiert die Abwärtstrendlinie (schwarz) im Stundenchart und befindet sich unterhalb dieser Trendlinie vorerst in einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend. Erst ein Ausbruch über diese Trendlinie bringt die Käufer zurück ins Spiel, bis dahin muss tendenziell ein erneutes Abdriften Richtung 24.000 Punkte favorisiert werden.

Sollte diese Unterstützung per Stundenschlusskurs unterboten werden, müsste eine deutliche Ausdehnung auf der Unterseite einkalkuliert werden.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
