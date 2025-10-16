EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA: Park Your Truck kehrt auf Wachstumspfad zurück und schließt strategische Partnerschaft

EQS-News: Maffei GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Maffei GmbH & Co. KGaA: Park Your Truck kehrt auf Wachstumspfad zurück und schließt strategische Partnerschaft



Die indirekt über die enerlog AG gehaltene Beteiligung (50,5%) Park Your Truck GmbH ist 2025 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und erwartet einen neuen Umsatzrekord:

Nachdem der Umsatz in 2024 gegenüber 2023 aufgrund von Verschiebungen bei Abschlüssen von neuen Flächenverträgen von € 14,5 Mio. auf gut € 12,2 Mio. zurückgegangen ist, erwartet Park Your Truck für 2025 eine kräftige Steigerung auf einen neuen Höchststand von € 18 Mio. bis € 19 Mio.

Auch das EBIT wird sich auf € 1,5 Mio. bis € 2,5 Mio. mehr als verdoppeln (VJ: € 0,6 Mio. inkl. ao. Aufwendungen). Die Spannbreite ergibt sich daraus, dass Park Your Truck auf dem Weg zu einem asset-light-Unternehmen die eigenen Ladesäulen an Partner abgibt. Die dafür notwendigen Transaktionen werden 2025 oder 2026 realisiert.

Park Your Truck konzentriert sich damit auf seine Kern-Kompetenzen als ein führender LKW-Parkplatzbetreiber Europas sowie auf sein digitales Reservierungssystem. In diesem Zuge hat Park Your Truck eine strategische Partnerschaft mit der niederländischen Entent B.V., einem Anbieter für Ladeinfrastruktur im Nutzfahrzeugbereich, geschlossen. Gemeinsam treiben beide Unternehmen den europaweiten Ausbau von Lade- und Parklösungen für E-LKWs voran:

Charge Your Truck

stellt Park Your Truck passende Flächen aus seinem Portfolio bereit, die gezielt an verkehrsgünstigen Knotenpunkten liegen. Entent investiert an diesen Orten in Ladeinfrastruktur inkl. Schnellladesäulen, die reservierbar sind: Über das eigene Buchungssystem können Fahrer, Spediteure und Flottenbetreiber nicht nur ihre LKW-Stellplätze sichern, sondern gleichzeitig auch Ladezeiten fest einplanen. Damit wird die planbare Versorgung der Fahrzeuge im täglichen Betrieb Realität, ohne Umwege oder unvorhersehbare Wartezeiten.

Im Ergebnis entsteht ein europaweites Ladenetzwerk mit modernen Hubs für E-LKWs, die gleichzeitig als sichere und reservierbare Stellplätze fungieren. Die Partnerschaft von Park Your Truck und Entent ist ein wichtiger Schritt, um die Dekarbonisierung im europäischen Transportsektor voranzubringen.

Über Maffei & Co.

Maffei & Co. ist eine börsengelistete Investmentholding mit Impact-Investments, die aktiv entwickelt und über die 100%-Tochter Maffei & Co. Holding GmbH gehalten werden.

Aktuelle Beteiligungen sind die 2019 erworbene Beteiligung (indirekt 50,5%) an der Park Your Truck GmbH, Dessau-Roßlau, der europäischen Marktführerin für die Organisation von LKW-Verkehr. Die 2022 gegründete terraplan GmbH (rund 32,2%) bündelt Beteiligungen im Bereich Touristik & Freizeit. Hierzu zählt u.a. eine Mehrheit an der Meine Welt Reisen GmbH, Leipzig. 2025 erfolgte ferner der Relaunch der 2024 erworbenen Marke Hakisa, die Payment-, Loyalty- und Communitylösungen umfasst. Daneben unterstützen die strategischen Beteiligungen m.partners GmbH (Managementberatung), Communicatio GmbH (Technologie) sowie Maffei Ventures GmbH nicht nur die gruppeneigenen Unternehmen, sondern auch Dritte.

