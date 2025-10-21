Werbung ausblenden

EQS-DD: Wolftank Group AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.10.2025 / 13:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Andreas
Nachname(n):Aufschnaiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wolftank Group AG

b) LEI

5299001G2MZ6VQ2K4Z89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A25NJ6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,433 EUR5.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,433 EUR5.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

21.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wolftank Group AG
Leopoldstraße 2
6020 Innsbruck
Österreich
Internet:www.wolftankgroup.com

Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA

Ende der MitteilungEQS News-Service

101362 21.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wolftank Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden