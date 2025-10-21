EQS-DD: Wolftank Group AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.10.2025 / 13:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Aufschnaiter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Wolftank Group AG
b) LEI
|5299001G2MZ6VQ2K4Z89
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A25NJ6
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,433 EUR
|5.000 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,433 EUR
|5.000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|20.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
21.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolftank Group AG
|Leopoldstraße 2
|6020 Innsbruck
|Österreich
|Internet:
|www.wolftankgroup.com
Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101362 21.10.2025 CET/CEST