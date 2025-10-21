EQS-DD: Wolftank Group AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.10.2025 / 13:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Andreas Nachname(n): Aufschnaiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wolftank Group AG

b) LEI

5299001G2MZ6VQ2K4Z89

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A25NJ6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,433 EUR 5.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,433 EUR 5.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

21.10.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolftank Group AG Leopoldstraße 2 6020 Innsbruck Österreich Internet: www.wolftankgroup.com

Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101362 21.10.2025 CET/CEST