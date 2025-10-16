TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 17. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMNEN 07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 SONSTIGE TERMINE SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 17.00 h Pk UKR/USA: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im Weißen Haus erwartet

