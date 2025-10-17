EQS-News: Delegierte der WFEO-Generalversammlung besuchen die Changxing-Werft von ZPMC im Rahmen der „Erkundungstour für Schiffsausrüstung"

EQS-News: ZPMC / Schlagwort(e): Miscellaneous

SHANGHAI, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Generalversammlung der World Federation of Engineering Organizations (WFEO) 2025 fand vom 12. bis 17. Oktober 2025 in Shanghai statt. Gastgeber war die WFEO, und Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) fungierte als Mitveranstalter und wichtiger Industriepartner. Die Veranstaltung in Form einer Konferenz bestand aus drei Hauptteilen: der WFEO General Assembly, dem Global Engineering Congress und den Engineering Capacity Workshops. Unter den sieben Themenworkshops war einer der fortschrittlichen Schiffstechnik und der Innovation bei schweren Maschinen gewidmet.

Am 16. Oktober besuchten die Teilnehmenden der WFEO General Assembly 2025 die Changxing-Werft des ZPMC im Rahmen des „Blue Ocean Workshop: Changxing Marine Equipment Exploration Tour". Der Besuch ermöglichte den Teilnehmenden einen genaueren Blick auf die Schiffbaukapazitäten und Schiffstechniken von ZPMC und unterstrich das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für industrielle Innovation und Präzisionsfertigung.

Die Gruppe besichtigte das Produktions- und Betriebskontrollzentrum und die digitale Ausstellungshalle im Werk Changxing, wo sie über den Wachstumskurs des Unternehmens, die technischen Meilensteine und die Technologieführerschaft informiert wurden. Sie führten Fachgespräche über integrierte Automatisierungssysteme für Schiffsterminals, hochfeste Konstruktionswerkstoffe und autonome Lösungen für den Güterumschlag. Von der Aussichtsplattform im 29. Stock und am Offshore Engineering Terminal am Liegeplatz 0 – dem sogenannten „Quay Crane Showcase" – konnten sich die Besucherinnen und Besucher aus erster Hand über die Entwicklung der Hafenmaschinen von ZPMC von traditionellen mechanischen Kränen zu intelligenten Systemen der nächsten Generation informieren und sehen, wie das Unternehmen auch weiterhin zuverlässige und leistungsstarke Anlagen an Kunden in aller Welt liefert.

Die WFEO ist die weltweit größte und einzige Nichtregierungsorganisation, die das gesamte Spektrum der Ingenieurfachrichtungen und -berufe weltweit vertritt. Die alle zwei Jahre stattfindende WFEO General Assembly steht in diesem Jahr unter dem Motto „Engineering Shapes a Sustainable Future". Die Engineering Capacity Workshops sind so konzipiert, dass sie das Fachwissen der führenden Ingenieure und industriellen Innovatoren Shanghais nutzen und Seminare, gemeinsame Sitzungen und praktische Demonstrationen fortschrittlicher Technologien anbieten. Ziel der WFEO-Initiative ist es, die internationale Zusammenarbeit zu verbessern, die globale Infrastrukturentwicklung im Rahmen der Neuen Seidenstraße zu unterstützen und die gegenseitige Anerkennung professioneller technischer Standards weltweit zu fördern.

Während des Besuchs veranstaltete das ZPMC auch einen Tag der offenen Tür für Medien unter dem Motto „Building Connections: An Exploration Journey". Reporterinnen und Reporter von nationalen und Fachmedien nahmen an der Veranstaltung teil, um vor Ort zu berichten und Interviews zu führen. Dabei wurde die Rolle von ZPMC als globaler Hersteller hervorgehoben, der die nächste Generation von Schiffsmaschinen und schweren Baumaschinen entwickelt.

