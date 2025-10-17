Miningaktien & Rohstoffe: Gold, Kupfer und seltene Erden im Check mit @ErichsenGeld
► Darum geht's im Video:
Rohstoffe bleiben ein spannendes Investmentthema – von Gold über Kupfer bis hin zu seltenen Erden. In dieser Folge sprechen Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Lars Erichsen (@ErichsenGeld) über Chancen und Risiken im Rohstoffsektor und analysieren die aktuellen Trends bei Miningaktien. Im Fokus stehen Fragen wie: Welche Rolle spielt Kupfer in der Energiewende? Warum ist die Abhängigkeit von China bei seltenen Erden so kritisch? Und wann könnten Goldpreise wieder anziehen? Außerdem geht es um geopolitische Risiken, Recycling und die Zukunft nachhaltiger Rohstoffproduktion. Egal ob langfristiger Investor oder aktiver Trader – dieses Gespräch liefert wertvolle Einblicke in einen der spannendsten Sektoren der Weltmärkte.
Timestamps:
00:00 ► Anlegerclub
00:24 ► Einführung in Miningaktien
03:26 ► Rohstoffproduzenten und ihre Risiken
06:24 ► Kupfermarkt und seine Chancen
09:17 ► Goldmarkt und seine Dynamik
12:11 ► Seltene Erden und geopolitische Risiken
18:26 ► Recycling und zukünftige Trends
24:28 ► Abschluss und Ausblick auf Goldpreise
BHP Group: WKN: 850524, ISIN: GB00BLRB0040
Rio Tinto: WKN: 852147, ISIN: GB0007188757
Glencore: WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64
Freeport-McMoRan: WKN: 896476, ISIN: US35671D8570
Southern Copper: WKN: 901833, ISIN: US84265V1052
Wheaton Precious Metals: WKN: A2DRBP, ISIN: CA9628791027
Franco-Nevada: WKN: A0M8PX, ISIN: CA3518581051
Royal Gold: WKN: 885652, ISIN: US7802871084
Sandstorm Gold: WKN: A1KX9B, ISIN: CA80013R2063
Barrick Gold: WKN: 870450, ISIN: CA0679011084
Newmont Corporation: WKN: 853823, ISIN: US6516391066
Alamos Gold: WKN: A0JQMX, ISIN: CA0115321089
Agnico Eagle Mines: WKN: 860325, ISIN: CA0084741085
MP Materials: WKN: A2QCAR, ISIN: US5533681012
Lynas Rare Earths: WKN: 871899, ISIN: AU000000LYC6
Global X Copper Miners ETF: WKN: A1W3ER, ISIN: US37954Y8553
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN: WKN: A2DRHY, ISIN: US06740K4324
WisdomTree Copper ETC: WKN: A0KRJU, ISIN: DE000A0KRJU0
United States Copper Index Fund (CPER): WKN: A1J0Y7, ISIN: US9117181051
