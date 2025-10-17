Miningaktien & Rohstoffe: Gold, Kupfer und seltene Erden im Check mit @ErichsenGeld

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



Rohstoffe bleiben ein spannendes Investmentthema – von Gold über Kupfer bis hin zu seltenen Erden. In dieser Folge sprechen Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Lars Erichsen (@ErichsenGeld) über Chancen und Risiken im Rohstoffsektor und analysieren die aktuellen Trends bei Miningaktien. Im Fokus stehen Fragen wie: Welche Rolle spielt Kupfer in der Energiewende? Warum ist die Abhängigkeit von China bei seltenen Erden so kritisch? Und wann könnten Goldpreise wieder anziehen? Außerdem geht es um geopolitische Risiken, Recycling und die Zukunft nachhaltiger Rohstoffproduktion. Egal ob langfristiger Investor oder aktiver Trader – dieses Gespräch liefert wertvolle Einblicke in einen der spannendsten Sektoren der Weltmärkte.



Timestamps:

00:00 ► Anlegerclub

00:24 ► Einführung in Miningaktien

03:26 ► Rohstoffproduzenten und ihre Risiken

06:24 ► Kupfermarkt und seine Chancen

09:17 ► Goldmarkt und seine Dynamik

12:11 ► Seltene Erden und geopolitische Risiken

18:26 ► Recycling und zukünftige Trends

24:28 ► Abschluss und Ausblick auf Goldpreise



BHP Group: WKN: 850524, ISIN: GB00BLRB0040

Rio Tinto: WKN: 852147, ISIN: GB0007188757

Glencore: WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64

Freeport-McMoRan: WKN: 896476, ISIN: US35671D8570

Southern Copper: WKN: 901833, ISIN: US84265V1052

Wheaton Precious Metals: WKN: A2DRBP, ISIN: CA9628791027

Franco-Nevada: WKN: A0M8PX, ISIN: CA3518581051

Royal Gold: WKN: 885652, ISIN: US7802871084

Sandstorm Gold: WKN: A1KX9B, ISIN: CA80013R2063

Barrick Gold: WKN: 870450, ISIN: CA0679011084

Newmont Corporation: WKN: 853823, ISIN: US6516391066

Alamos Gold: WKN: A0JQMX, ISIN: CA0115321089

Agnico Eagle Mines: WKN: 860325, ISIN: CA0084741085

MP Materials: WKN: A2QCAR, ISIN: US5533681012

Lynas Rare Earths: WKN: 871899, ISIN: AU000000LYC6

Global X Copper Miners ETF: WKN: A1W3ER, ISIN: US37954Y8553

iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN: WKN: A2DRHY, ISIN: US06740K4324

WisdomTree Copper ETC: WKN: A0KRJU, ISIN: DE000A0KRJU0

United States Copper Index Fund (CPER): WKN: A1J0Y7, ISIN: US9117181051