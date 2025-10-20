Videoanalyse 20.10.2025
Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplus
onvista · Uhr
Die Apple-Aktie legt zu, denn die Verkäufe des neuen iPhone 17 laufen besser als erwartet.
Martin erklärt, warum die Analysten überrascht sind und erklärt die aktuelle Situation.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 20.10.2025Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügeltheute, 17:24 Uhr · onvista
Videoanalyse 20.10.2025Perimeter Solutions zieht an: Was Anleger jetzt wissen solltenheute, 17:16 Uhr · onvista
Aktienanalyse 20.10.2025Credo Technology: J.P. Morgan sieht 165 Dollar Kursziel - berechtigt?heute, 17:30 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista