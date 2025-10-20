Werbung ausblenden
Videoanalyse 20.10.2025

Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplus

onvista · Uhr
Die Apple-Aktie legt zu, denn die Verkäufe des neuen iPhone 17 laufen besser als erwartet.

Martin erklärt, warum die Analysten überrascht sind und erklärt die aktuelle Situation.

Apple

