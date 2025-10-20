Videoanalyse 20.10.2025
Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügelt
onvista · Uhr
Bei Rheinmetall deutet sich ein neues bullisches Setup an. Ein frischer Milliardenauftrag von der Bundeswehr und der niederländischen Armee sorgt für zusätzlichen Schub.
Martin erklärt, was das für die Aktie bedeutet.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 20.10.2025Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplusheute, 17:12 Uhr · onvista
Videoanalyse 20.10.2025Perimeter Solutions zieht an: Was Anleger jetzt wissen solltenheute, 17:16 Uhr · onvista
Aktienanalyse 20.10.2025Credo Technology: J.P. Morgan sieht 165 Dollar Kursziel - berechtigt?heute, 17:30 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista