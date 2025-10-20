Werbung ausblenden
EUR/USD Wochenausblick 20.10.2025

Diese Unterstützung muss halten für steigende Euro-Kurse

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: CeltStudio/Shutterstock.com

Rückblick

Nach einem schwächeren Wochenauftakt konnte sich der Kurs des Euro gegenüber dem Dollar ausgehend vom Bereich um 1,1540 Dollar zwischenzeitlich über 1,1720 Dollar erholen. Zum Wochenschluss setzten Gewinnmitnahmen ein und der Kurs gab wieder nach. 

Ausblick

Viele US-Wirtschaftsdaten werden aufgrund des nach wie vor anhaltenden Stillstands der US-Regierungsgeschäfte ("Shutdown") aktuell nicht veröffentlicht. So stehen diese Woche lediglich die sehr wichtigen US-Konsumentenpreise für September am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr auf dem Kalender – also neue Inflationsdaten.

Abgesehen davon sind lediglich die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe am Freitag von größerem Interesse. Alle anderen anstehenden Wirtschaftsdaten gehören allesamt in die Kategorie "zweite Reihe". Hauptfokus der Devisenhändler dürfte daher die Entwicklung im Zollstreit zwischen China und den USA sein.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Ausbruch über die Widerstandszone im Bereich 1,1630/40 Dollar in der Vorwoche fungiert dieser Bereich nun als kurzfristig entscheidende Unterstützungszone nach unten. 

So lange diese Zone im Wochenverlauf nicht per Stundenschlusskurs unterboten wird, ist im Wochenverlauf mit einem erneuten Anstieg in den mittleren 1,17er-Bereich zu rechnen. Unterhalb von 1,1630 Dollar steigt hingegen die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test der Vorwochentiefs um 1,1540 Dollar.

euro chart
Quelle: Tradingview

Wichtige Daten & Termine im Wochenverlauf:

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 13 Uhr Rede Christine Lagarde in Oslo

Mittwoch: 14:25 Uhr Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt

Donnerstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Freitag: 9:15/9:30/10:00 Uhr EKM verarb. Gewerbe FR/DE/EZ, 14:30 Uhr US-Konsumentenpreise (CPI)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

EUR/USD Wochenausblick 09.12.2024
Der Euro bleibt vor dem EZB-Entscheid weiter anfällig für Rücksetzer09. Dez. · onvista
Der Euro bleibt vor dem EZB-Entscheid weiter anfällig für Rücksetzer
EUR/USD Wochenausblick 25.11.2024
US-Inflationsdaten im Fokus nach neuem Jahrestief25. Nov. · onvista
US-Inflationsdaten im Fokus nach neuem Jahrestief
EUR/USD Wochenausblick 18.11.2024
Nach neuem Jahrestief könnte sich der Euro-Kurs erst einmal fangen18. Nov. · onvista
Nach neuem Jahrestief könnte sich der Euro-Kurs erst einmal fangen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden