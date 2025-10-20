Videoanalyse 20.10.2025
Perimeter Solutions zieht an: Was Anleger jetzt wissen sollten
onvista · Uhr
Perimeter Solutions sorgt mit einem starken Chartbild für Aufmerksamkeit. Seit Monaten geht es stark bergauf. Martin erklärt, ob die Dynamik anhalten kann.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 20.10.2025Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügeltheute, 17:24 Uhr · onvista
Videoanalyse 20.10.2025Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplusheute, 17:12 Uhr · onvista
Aktienanalyse 20.10.2025Credo Technology: J.P. Morgan sieht 165 Dollar Kursziel - berechtigt?heute, 17:30 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista