Werbung ausblenden
Videoanalyse 20.10.2025

Perimeter Solutions zieht an: Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Perimeter Solutions sorgt mit einem starken Chartbild für Aufmerksamkeit. Seit Monaten geht es stark bergauf. Martin erklärt, ob die Dynamik anhalten kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Perimeter Solutions

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 20.10.2025
Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügeltheute, 17:24 Uhr · onvista
Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügelt
Videoanalyse 20.10.2025
Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplusheute, 17:12 Uhr · onvista
Apple überzeugt mit Verkaufszahlen: iPhone 17 sorgt für Kursplus
Märkte heute
Rheinmetall, Apple & ein Chart-Leckerbissen im Fokusheute, 13:00 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Aktienanalyse 20.10.2025
Credo Technology: J.P. Morgan sieht 165 Dollar Kursziel - berechtigt?heute, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden