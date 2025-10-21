Fico-Attentäter wegen Terrorismus zu 21 Jahren Haft verurteilt

Banska Bystrica (Reuters) - In der Slowakei ist ein Mann wegen des Attentats auf Ministerpräsident Robert Fico zu 21 Jahren Haft verurteilt worden.Der 72-Jährige habe sich des Terrorismus schuldig gemacht, teilte das Gericht in der Stadt Banska Bystrica am Dienstag mit. Juraj C. hatte zugegeben, im Mai 2024 fünf Mal auf Fico geschossen zu haben. Er habe Fico verletzen, aber nicht töten wollen. Fico sollte seine Politik, die der slowakischen Freiheit und Kultur schade, nicht fortsetzen können, hatte er erklärt. Fico war von vier Kugeln getroffen worden. Er erlitt schwere Verletzungen am Unterleib, zudem wurde er an Hüfte, Hand und Fuß verletzt. Gegen das Urteil kann beim Obersten Gerichtshof der Slowakei Berufung eingelegt werden.

Fico steht innenpolitisch unter Druck. Anfang des Jahres protestierten Zehntausende gegen seinen pro-russischen Kurs. Kritiker werfen dem Regierungschef vor, demokratische Strukturen zu schwächen und in der Außenpolitik einen Schwenk weg von den Verbündeten in der Europäischen Union hin zu Russland zu verfolgen.

