Werbung ausblenden
Novo Nordisk, Eli Lilly und Amgen

Welche Abnehm-Aktie ist die beste?

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der Markt für Medikamente gegen Übergewicht boomt und regt die Fantasie der Anleger an. Wir machen den Check und analysieren die Aussichten von drei großen Branchen-Aktien.

Artikel teilen:
Quelle: fongbeerredhot/ Shutterstock

Nico Santura nimmt sich in diesem Video den Trend rund um Abnehm-Spritzen vor und analysiert die Aktien der Pharmaunternehmen Novo Nordisk, Eli Lilly und Amgen.

Novo Nordisk

Der dänische Pharmariese war mit seinen Medikamenten Wegovy und Ozempic Vorreiter beim Trend zu Abnehm-Präparaten. Doch die Dänen haben ihre Marktführerschaft in den USA inzwischen an Eli Lilly verloren. Wie geht es nun weiter mit der Aktie?

Eli Lilly

Das US-Unternehmen Eli Lilly ist mit seiner Abnehmspritze „Mounjaro“ sehr erfolgreich; Eli Lilly glänzt zudem mit starker Produkt-Pipeline. Nur: Der Kurs ist in den vergangenen Jahren schon weit gelaufen. Kann die Rally anhalten?

Amgen

Noch hat Amgen kein Abnehm-Medikament auf dem Markt, forscht aber ebenfalls an einem Mittel gegen Übergewicht. Nico ordnet ein, was es damit auf sich hat und ob Amgen der lachende Dritte sein kann im Wettbewerb um die Spitzenstellung im Abnehm-Markt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk
Eli Lilly and Company
Amgen
Novo Nordisk (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Rheinmetall, Apple & ein Chart-Leckerbissen im Fokusgestern, 13:00 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Aktienanalyse 20.10.2025
Credo Technology: J.P. Morgan sieht 165 Dollar Kursziel - berechtigt?gestern, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Videoanalyse 20.10.2025
Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügeltgestern, 17:24 Uhr · onvista
Bullisches Signal bei Rheinmetall: Großauftrag beflügelt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1heute, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden