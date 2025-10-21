Nico Santura nimmt sich in diesem Video den Trend rund um Abnehm-Spritzen vor und analysiert die Aktien der Pharmaunternehmen Novo Nordisk, Eli Lilly und Amgen.

Novo Nordisk

Der dänische Pharmariese war mit seinen Medikamenten Wegovy und Ozempic Vorreiter beim Trend zu Abnehm-Präparaten. Doch die Dänen haben ihre Marktführerschaft in den USA inzwischen an Eli Lilly verloren. Wie geht es nun weiter mit der Aktie?

Eli Lilly

Das US-Unternehmen Eli Lilly ist mit seiner Abnehmspritze „Mounjaro“ sehr erfolgreich; Eli Lilly glänzt zudem mit starker Produkt-Pipeline. Nur: Der Kurs ist in den vergangenen Jahren schon weit gelaufen. Kann die Rally anhalten?

Amgen

Noch hat Amgen kein Abnehm-Medikament auf dem Markt, forscht aber ebenfalls an einem Mittel gegen Übergewicht. Nico ordnet ein, was es damit auf sich hat und ob Amgen der lachende Dritte sein kann im Wettbewerb um die Spitzenstellung im Abnehm-Markt.