Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.10.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
3MBericht 3. Quartal 2025
Coca-ColaBericht 3. Quartal 2025
Contemporary Amperex TechnologyBericht 3. Quartal 2025
DanaherBericht 3. Quartal 2025
Galaxy Digital HoldingsBericht 3. Quartal 2025
GE Aerospace (General Electric)Bericht 3. Quartal 2025
Hexagon PurusBericht 3. Quartal 2025
Intuitive SurgicalBericht 3. Quartal 2025
Lockheed MartinBericht 3. Quartal 2025
NetflixBericht 3. Quartal 2025
Northrop GrummanBericht 3. Quartal 2025
RTX CorporationBericht 3. Quartal 2025
Texas InstrumentsBericht 3. Quartal 2025
UniCreditBericht 3. Quartal 2025
Var EnergiBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

