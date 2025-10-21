Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.10.2025
Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|3M
|Bericht 3. Quartal 2025
|Coca-Cola
|Bericht 3. Quartal 2025
|Contemporary Amperex Technology
|Bericht 3. Quartal 2025
|Danaher
|Bericht 3. Quartal 2025
|Galaxy Digital Holdings
|Bericht 3. Quartal 2025
|GE Aerospace (General Electric)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Hexagon Purus
|Bericht 3. Quartal 2025
|Intuitive Surgical
|Bericht 3. Quartal 2025
|Lockheed Martin
|Bericht 3. Quartal 2025
|Netflix
|Bericht 3. Quartal 2025
|Northrop Grumman
|Bericht 3. Quartal 2025
|RTX Corporation
|Bericht 3. Quartal 2025
|Texas Instruments
|Bericht 3. Quartal 2025
|UniCredit
|Bericht 3. Quartal 2025
|Var Energi
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
