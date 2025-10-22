Werbung ausblenden

APA ots news: Nachhaltig und digital unterwegs: 26 Mio. Euro-Förderpaket für Mobilitätsforschung

"Mobilitätswende voranbringen" als gemeinsames Motto des BMIMI  
und des Klima- und Energiefonds 

Wien (APA-ots) - Die Mobilitätswende bringt nicht nur technische und  
infrastrukturelle 
Herausforderungen mit sich, sondern verlangt vor allem Veränderungen 
im individuellen Mobilitätsverhalten sowie entsprechende 
regulatorische Weichenstellungen. Das Bundesministerium für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) startet heute seine 
neue FTI-Ausschreibung "Mobilitätswende 2025/2 - Mobilitätssystem" ( 
8,6 Mio. Euro). Im Zentrum stehen die Entwicklung und Anwendung 
innovativer Lösungen zur Verkehrsvermeidung, -verlagerung und - 
verbesserung. Um das Mobilitätssystem außerdem stärker zu vernetzen 
und für Nutzer:innen zugänglicher zu machen, ergänzen zwei Mobilitäts 
-Forschungsprogramme des Klima- und Energiefonds dieses Angebot: Für 
das Programm "Zero Emission Mobility plus" stellt der Klima- und 
Energiefonds 9 Mio. Euro bereit, für die "Digitale Transformation in 
der Mobilität & Rail4Climate" stehen 8,4 Millionen Euro zur 
Verfügung. Beide Ausschreibungen sind aus Mitteln des BMIMI dotiert. 

Mobilitätsminister Peter Hanke : "Dieses umfassende Förderpaket 
zielt darauf ab, ein leistbares, klimafreundliches, effizientes und 
für alle zugängliches Mobilitätssystem zu schaffen. Mit innovativen 
Technologien, entwickelt in Österreich, treiben wir die 
Dekarbonisierung und Transformation des Verkehrs voran. Denn die 
Mobilitätswende schafft zukunftssichere Arbeitsplätze und eröffnet 
österreichischen Technologien die Chance, international eine führende 
Rolle einzunehmen." 

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl : "Für 
eine erfolgreiche Mobilitätswende braucht es den konsequenten Umstieg 
auf emissionsfreien Verkehr und die Stärkung der Multimobilität. Wenn 
alle Verkehrsträger sinnvoll kombiniert werden, d.h. ein integriertes 
System entsteht, schaffen wir auch die Grundlage für eine nachhaltige 
und zukunftsfähige Mobilität in Österreich." 

Zwtl.: Details zu den Programmen 

Zwtl.: FTI-Schwerpunkt Mobilitätswende - Systeminnovationen für die 
Mobilitätswende 

Mit dem FTI-Schwerpunkt Mobilitätswende verfolgt das BMIMI das 
Ziel eines klimaneutralen Mobilitätssystems bis 2040 und die dafür 
erforderlichen Forschungs-, Technologie- und Innovations-Beiträge zur 
Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -verbesserung sowie zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft im Mobilitätssystem. Gleichzeitig 
sollen durch die Maßnahmen des FTI-Schwerpunkts Mobilitätswende die 
Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Akteure gestärkt werden, indem 
diese neuen Technologien entwickeln, sich in internationalen 
Wertschöpfungsketten positionieren, aktiv zur Transformation des 
Mobilitätssystems beitragen und davon profitieren. 

Der Call "Mobilitätssystem" zielt auf Systeminnovationen, die 
Personen- und Güterverkehr auf den Umweltverbund verlagern oder 
vermeiden. Gefördert werden nachhaltige Mobilitäts- und 
Transportplanungsansätze, innovative Governance-Modelle, resiliente 
Verkehrsinfrastrukturen sowie barrierefreie und inklusive 
Mobilitätsdienste. 

Im aktuellen Call werden F&E-Vorhaben in folgenden Schwerpunkten 
gefördert: 

- 

Lokale und regionale Demonstrationsprojekte 

- 

Systeminnovationen für ein zukunftsfähiges Mobilitätssystem 

- 

Verkehrsinfrastrukturforschung 

- 

Qualifizierungsnetzwerke 

Der mit 8,6 Mio. Euro dotierte Förder-Call richtet sich an 
österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie 
öffentliche Bedarfsträger:innen. 

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der 
FFG via eCall , möglich, die Frist dafür endet am 25.02.2026 (12:00 
Uhr). 

Leitfaden und Details zur Ausschreibung: 
Mobilitätswende 2025/2 - Mobilitätssystem | FFG 

Online-Infoveranstaltung am 23.10.2025 (14:00-16:00 Uhr): 

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 23. Oktober eine 
kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung 
finden Sie hier . 

Zwtl.: Zero Emission Mobility plus 

Das Programm "Zero Emission Mobility plus" ist mit 9 Millionen 
Euro dotiert. Zero-Emission-Technologien in Österreich sind Teil 
eines vernetzten Mobilitätssystems von E-Nutzfahrzeugen, Bussen und 
PKWs bis hin zu E-Scootern und (E)-Fahrrädern. Grundlage dafür sind 
intelligente Stromnetze sowie passende Lade- und Tankinfrastrukturen. 
Mit dem Programm sollen Lösungen entstehen, die ein leistbares, 
umweltfreundliches und effizientes Mobilitätssystem ermöglichen. 
Wichtige Ergebnisse sind dabei sowohl neue Technologien als auch 
integrierte Mobilitätslösungen, die rasch umgesetzt werden können und 
Wertschöpfung in Österreich schaffen. 

Die Ausschreibung "Zero Emission Mobility plus" richtet sich an 
österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
Forschungsprojekte sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen 
zu den Themen Zero-Emission-Technologien, sowie gesellschaftlicher 
Fragestellungen zur Unterstützung der Mobilitätswende einreichen 
können. 

Im Themenschwerpunkt "Zero Emission Mobility" werden Projekte in 
folgenden fünf Schwerpunkten gefördert: 

- 

Zero Emission Vehicles 

- 

Zero Emission Infrastructure 

- 

Integrierte systemische Lösungen für Fahrzeug und Infrastruktur 

- 

Vehicle-to-Grid Demonstrator 

- 

Demonstration von emissionsfreien Spezialfahrzeugen im 
Realbetrieb 

Darüber hinaus werden F&E-Dienstleistungen zu spezifischen Themen 
ausgeschrieben, die definierte Fragestellungen beleuchten. 

Zudem umfasst das Programm den Schwerpunkt "Nachhaltige Mobilität 
in der Praxis", dessen Fokus auf der Aktiven Mobilität und dem 
Mobilitätsmanagement sowie deren Beitrag zur systemischen 
Verlagerung, Vermeidung und verträglicheren Gestaltung des Verkehrs 
liegt. 

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der 
FFG via eCall möglich, die Frist dafür endet am 11.02.2026, 12:00 
Uhr. Ein Vorgespräch bis 14.01.2026 ist für Leitprojekte 
verpflichtend. 

Details zur Ausschreibung: 
https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/zero-emission-mobility-plus- 
2025/ 

Leitfaden "Zero Emission Mobility plus: 
https://www.klimafonds.gv.at/wp- 
content/uploads/2025/10/Leitfaden_ZEMplus_2025.pdf 

Zwtl.: Digitale Transformation in der Mobilität & Rail4Climate 

In Summe stehen für das Förderprogramm 2025 8,4 Mio. Euro zur 
Verfügung. 

Der Ausschreibungsschwerpunkt "Digitale Transformation in der 
Mobilität" setzt bewusst Maßnahmen für den weiteren Ausbau der 
österreichischen Mobilitätsdateninfrastrukturen. Diese stellt eine 
wichtige Voraussetzung für ein resilientes, nachhaltiges und 
zukunftssicheres Mobilitätssystem in Österreich dar. Im Fokus der 
Ausschreibung stehen daher die Schaffung und Verbesserung von 
Datengrundlagen und Dienste in Österreich, die gemeinsam von Bund, 
Ländern, Städten und Gemeinden getragen werden. 

Mit "Rail4Climate" werden gezielt Projekte gefördert, die den 
Bahnverkehr leistungsfähiger, effizienter und damit attraktiver 
machen. Weit fortgeschrittene Forschungsergebnisse sollen in der 
Praxis erprobt werden, um schneller in die industrielle Umsetzung zu 
kommen. "Rail4Climate" fördert Projekte zur Digitalisierung und 
Automatisierung der Eisenbahn, um die Kapazität der Bahn weiter zu 
erhöhen und die Produktivität des Sektors zu stärken. 

Das Programm "Digitale Transformation in der Mobilität & 
Rail4Climate" richtet sich u.a. an Verkehrsunternehmen und -verbünde 
sowie Infrastrukturbetreiber:innen, Anbieter:innen von 
Mobilitätsdienstleistungen und digitalen Mobilitätsdiensten, 
Bundesländer, Städte und Gemeinden, Forschungseinrichtungen sowie die 
Bahnen, die Bahnindustrie und an alle Akteur:innen, die zu den Zielen 
der Ausschreibung beitragen wollen. 

Ein Beratungsgespräch mit der FFG wird vor Projekteinreichung für 
alle Projekteinreichungen des Ausschreibungsschwerpunkts 
"Rail4Climate" empfohlen. 

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der 
FFG via eCall , möglich, die Frist dafür endet am 28.01.2026 (12:00 
Uhr). 

Details zur Ausschreibung: 
https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/dtmr4c-2025/ 

Leitfaden "Digitale Transformation in der Mobilität & 
Rail4Climate": 
https://www.klimafonds.gv.at/wp- 
content/uploads/2025/09/Leitfaden_DTMR4C_2025.pdf 

Online-Infoveranstaltung am 21.11.2025 (09:30-11:30 Uhr): 

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 21. November eine 
kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung 
finden Sie hier . 

Rückfragehinweis: 
   Klima- und Energiefonds 
   Mag. Katja Hoyer 
   Telefon: +43/1/585 03 90-23 
   E-Mail: katja.hoyer@klimafonds.gv.at 
   Website: https://www.klimafonds.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6046/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0099    2025-10-22/12:01
Werbung ausblenden