EQS-News: SwitchBot erweitert sein Produktportfolio um eine Matter-fähige Lichtsserie

TOKIO, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten Robotersystemen für den Heimgebrauch, gab heute die Einführung seiner Matter-fähigen Lichtsserie bekannt und erweitert damit sein Ökosystem vernetzter Heimlösungen weiter. Die neue Produktreihe bietet intelligentere, personalisiertere Lichtserlebnisse in mehreren Kategorien und ermöglicht eine nahtlosere Integration, intuitive Steuerung und unübertroffene Flexibilität für jeden Raum mit Matter-over-WiFi.

Smarteres Licht für jeden Moment

RGBIC-Serie: Intelligentere und ausdrucksstärkeres Licht

Mit der RGBICWW- Stehlampe , dem RGBICWW-Lichtband und dem RGBIC- Neonlichtschlauch (nur NA) ermöglicht die gesamte RGBIC-Serie dynamische Farbeffekte, die mit herkömmlichen RGB-Lichter nicht erzielt werden können.

Die SwitchBot RGBICWW- Stehlampe verfügt über RGB, Kaltweiß und Warmweiß mit unabhängiger Segmentsteuerung, um dynamische Mehrfarbeneffekte oder sanfte Umgebungsfarben zu erzeugen, die zu jeder Stimmung passen. Mit einer Höhe von 1,35 m kann das Gerät sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden und bietet eine 100°-Weitwinkel-Lichtverteilung für eine ausgewogene Ausleuchtung.

Die SwitchBot RGBICWW- Lichtband verfügt ebenfalls über RGB, Kaltweiß und Warmweiß mit unabhängiger Segmentsteuerung für herausragende Lichteffekte. Dieser 5 m lange Lichtstreifen kann alle 12,5 cm gekürzt werden und bietet dank PU-Beschichtung und Wasserdichtigkeit nach IP44 eine unglaubliche Haltbarkeit, was sowohl die Spielbarkeit als auch die Praktikabilität erhöht.

Und nicht zuletzt verfügt das SwitchBot RGBIC Neonlichtschlauch über einen integrierten Drahtrahmen mit unabhängiger Segmentsteuerung, der außergewöhnliche Flexibilität für kreative Designs bietet, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist. Mit einer Länge von 2 Metern können Benutzer die Leiste frei biegen, formen und Muster anpassen, um sie an jeden Raum oder persönlichen Stil anzupassen.

Dennoch unterstützt jedes Licht der Serie 16 Millionen Farben, 26 voreingestellte Szenen, 8 Lichteffekte und 25.000 Betriebsstunden, was sie perfekt für Gaming-Setups, Heimkinos oder festliche Anlässe macht.

RGB-Serie: Minimalistisches Design mit herausragenden Effekten

Die RGB-Serie konzentriert sich auf unverzichtbare Alltagsbeleuchtung, die sich mit der SwitchBot Stehlampe und dem LED-Lichtband 3 an jede Umgebung anpasst. Mit RGB-, Kaltweiß- und Warmweiß-Beleuchtung bieten beide Modelle lebendige Farbtöne, die sich zum Lesen, Arbeiten oder Entspannen eignen.

Die SwitchBot Stehlampe ist 1,35 Meter hoch, bietet einen 100°-Weitwinkel-Lichtstrahl und kann vertikal oder horizontal verwendet werden, um sich verschiedenen Raumaufteilungen anzupassen. Die SwitchBot LED-Lichtband 3 ist 5 Meter lang und kann alle 12,5 cm gekürzt werden, sodass sie sich leicht an Wände, Regale oder Unterhaltungsanlagen anpassen lässt. Außerdem verfügt sie über eine strapazierfähige PU-Beschichtung und die Schutzart IP44, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Mit stufenloser Dimmung, Farbanpassung, 16 voreingestellten Themen und 5 Farbeffekten bieten beide Geräte sanfte Übergänge für jede Einstellung, vom gemütlichen Abendlicht bis zum hellen Arbeitsbereich.

Kerzenwärmer-Lampe: Die weltweit erste Matter-over-WiFi-Kerzenwärmer-Lampe

Als weltweit erster intelligenter Kerzenwärmer mit Matter-over-WiFi-Technologie schmilzt er Kerzen mit sanfter Wärme statt mit Flammen und schafft so eine gemütliche Atmosphäre ohne Rauch, Ruß oder offene Feuergefahr. Die Lampe ist mit Kerzen mit einem Durchmesser von bis zu 9,5 cm und einer Höhe von bis zu 14 cm kompatibel. Dank der einstellbaren Helligkeit und Timer-Einstellungen können Benutzer sowohl die Beleuchtung als auch die Duftintensität feinabstimmen.

Die Kerzenwärmer-Lampe wurde für den täglichen Komfort entwickelt und lässt sich mit anderen SwitchBot-Geräten verbinden, um Routinen zu automatisieren – beispielsweise das Dimmen der Beleuchtung und das Abspielen entspannender Musik, während das Kerzenlicht den Raum erwärmt. Durchdacht gestaltet und wunderschön funktional, bietet sie die perfekte Balance zwischen Ambiente, Duft und Intelligenz für das moderne Leben.

Alle Produkte der neuen Serie sind Matter-zertifiziert, sodass Benutzer Farbe, Helligkeit und Temperatur direkt über ihre bevorzugten Smart-Home-Plattformen steuern können. Jede Leuchte kann lokal ohne Internetverbindung betrieben werden, was schnellere Reaktionen und mehr Privatsphäre gewährleistet.

Die neue Matter-fähige Lichtsserie lässt sich perfekt in das umfassendere SwitchBot-Ökosystem integrieren, sodass Benutzer die Leuchten mit dem Präsenzsensor, Lock Ultra oder Hub 3 koppeln können, um adaptive Umgebungen zu schaffen, die intuitiv auf tägliche Routinen reagieren.

Ein Schritt in Richtung eines noch umfassenderen Smart Homes

Die Einführung der SwitchBot Matter-fähigen Lichtsserie ist ein weiterer Meilenstein im Bestreben der Marke, intelligentere und harmonischere Wohnerlebnisse zu schaffen. Durch die Integration der Lichter in sein Ökosystem bewegt sich SwitchBot weiter in Richtung eines wirklich umfassenden und intelligenten Zuhauses, in dem Automatisierung, Komfort und Personalisierung in perfekter Balance miteinander verschmelzen.

Preise und Verfügbarkeit

Die SwitchBot Matter-fähige Lichtsserie ist bereits über die offizielle SwitchBot-Website und den Amazon Store erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf deroffiziellen SwitchBot-Website .

