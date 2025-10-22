IRW-News: American Tungsten Corp: American Tungsten gibt den Abschluss der ersten Tranche seiner LIFE-Platzierung in Höhe von 16,8 Mio. $ bekannt

IRW-PRESS: American Tungsten Corp: American Tungsten gibt den Abschluss der ersten Tranche seiner LIFE-Platzierung in Höhe von 16,8 Mio. $ bekannt

Vancouver, BC, 22. Oktober 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: TUNGF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 14. Oktober 2025, 15. Oktober 2025 und 20. Oktober 2025 die erste Tranche (die erste Tranche) seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die LIFE-Platzierung) abschließen und über den Verkauf von 6.500.198 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie und zusammen die Stammaktien) zum Preis von 2,58 CAD pro Aktie nach der im Folgenden näher definierten Listed Issuer Financing Exemption einen Bruttoerlös in Höhe von 16.770.510 CAD generieren konnte (die LIFE-Platzierung).

Die Ausgabe der Stammaktien erfolgte im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten Fassung (Listed Issuer Financing Exemption). Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegebenen Stammaktien sind nicht an eine gesetzliche Haltedauer laut kanadischem Wertpapierrecht gebunden.

Der Erlös aus der ersten Tranche wird vom Unternehmen für allgemeine und administrative Aufwendungen sowie als Working Capital verwendet, wie im abgeänderten und neu gefassten Formular 45-106F19 - Listed Issuer Financing Document des Unternehmens vom 20. Oktober 2025 näher beschrieben. Letzteres kann unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens (www.americantungstencorp.com) eingesehen werden.

In Verbindung mit der ersten Tranche hat das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in bar in Höhe von insgesamt 741.343 CAD für einen Bruttoerlös in Höhe von 16.770.510 CAD entrichtet. Vermittler-Warrants wurden keine ausgegeben.

Ali Haji, CEO von American Tungsten, erklärt: Wir sind sehr zufrieden, den Abschluss dieser ersten Tranche bekannt geben zu können. Daran ist ersichtlich, dass wir trotz der herausfordernden Dynamik und Volatilität des Marktes auf die Unterstützung institutioneller Investoren zählen können. Angesichts der mit der Preisänderung verbundenen Logistik wird das Unternehmen verpflichtet sein, eine nachfolgende Tranche abzuschließen. Das Unternehmen bleibt seiner auf Wertschöpfung ausgerichteten Strategie treu, denn damit ist sichergestellt, dass die treuhänderische Verantwortung über alle Vertikalmärkte hinweg gewahrt bleibt. Die Sicherung dieses Kapitals zeugt von einem starken Vertrauen der Anleger in unsere Strategie des weiteren Ausbaus der Mine Ima mit ihren hochgradigen Erzvorkommen. Die Mittel werden unmittelbar für die zügige Umsetzung der Erschließungsaktivitäten, zusätzliche Bohrungen, die rasche Durchführung von Fachstudien sowie zur Stärkung des Working Capital verwendet. Wir schätzen die Unterstützung seitens unserer neuen Aktionäre und unserer Stammaktionäre sehr und freuen uns darauf, die Platzierung mit einer weiteren Tranche schon bald abschließen zu können.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf vielversprechende Wolfram- und Magnetitprojekte in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Minenprojekt Ima in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Minenprojekt Ima ist eine historische, hochwertige Untertagemine zur Wolframgewinnung auf privat patentiertem Land, das deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels liegt und über umfangreiche Infrastruktur verfügt. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter www.americantungstencorp.com oder wenden Sie sich an Joanna Longo, Investor Relations, unter ir@americantungstencorp.com.

Links zu sozialen Medien:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/americantungstencorp/

X: https://x.com/amtungsten

Facebook: https://www.facebook.com/americantungstencorp/

Instagram: https://www.instagram.com/americantungstencorp/

YouTube: https://www.youtube.com/@americantungstencorp

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji

Chief Executive Officer

E-Mail: ahaji@americantungstencorp.com

Telefon: +1 647 871 4571

CSE:TUNG

OTCQB:TUNGF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Folgendes beinhalten: Die Nettoerlöse aus der ersten Tranche unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Änderungen der Explorationspläne und -aktivitäten sowie der damit verbundenen Kosten und Zeitpläne, Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Veränderungen auf den Rohstoffmärkten, Bedingungen auf den Finanzmärkten, wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich aller diesbezüglichen staatlichen Vorschriften, einschließlich Zöllen, staatliche Schutzvorschriften, Beziehungen zu First Nations, Regierungen und anderen Interessengruppen, Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf Bergbauaktivitäten auswirken, Wetterbedingungen, den Ermessensspielraum des Managements hinsichtlich der Verwendung der Erlöse und der Verwendung der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots, einschließlich des Zeitplans und der Kosten für geplante Aktivitäten und der Verwendung der damit verbundenen Mittel, sowie die anderen Risikofaktoren, die in unseren Wertpapierunterlagen unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und zukünftige Leistungen und umfassen Aussagen über die Erwartungen und Überzeugungen des Managements auf der Grundlage der derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, auf der Grundlage der dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Informationen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81502

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81502&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0303381077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.