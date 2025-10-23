Werbung ausblenden

AKTIEN-FLASH: Telekom drehen mit T-Mobile US ins Minus - Dividendensorgen

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Telekom haben am Donnerstagmittag nur kurz positiv auf Geschäftszahlen der Tochter T-Mobile US reagiert. Wie zuletzt wurden die Papiere der Bonner an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie ausgebremst und drehten auf minus ein Prozent ab. Auch Anteilsscheine von T-Mobile US drehten vorbörslich in die Verlustzone.

Zunächst hatten sich die Anleger über die überraschend starke Steigerung der Vertragskundenzahl durch T-Mobile US im dritten Quartal gefreut. Inzwischen dominieren jedoch offenbar Sorgen um das Dividendenwachstum beider Unternehmen angesichts hoher Investitionen der Amerikaner./ag/mis

