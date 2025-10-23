Videoanalyse 23.10.2025
Vertiv-Aktie: Das gefällt mir besonders gut
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der IT-Dienstleister Vertiv glänzt in dieser Woche mit starken Zahlen.
In seiner kurzen Video-Analyse erklärt Profi-Trader Martin Goersch, was ihm an der Aktie besonders gut gefällt – und wo er die nächsten Kursziele sieht.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 23.10.2025SAP enttäuscht mit Zahlen – wieso ich vorsichtig bleibeheute, 15:07 Uhr · onvista
Videoanalyse 22.10.2025Netflix stürzt ab - das steckt hinter dem Einbruchgestern, 16:51 Uhr · onvista
Videoanalyse 22.10.2025Intuitive Surgical legt zu: Was Anleger jetzt wissen müssengestern, 16:48 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista