EQS-AFR: Deutsche Wohnen SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Deutsche Wohnen SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.10.2025 / 08:01 CET/CEST
Hiermit gibt die Deutsche Wohnen SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort:
https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort:
https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort:
https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/zwischenberichte-und--mitteilungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort:
https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/interim-reports
