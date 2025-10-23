EQS-AFR: Deutsche Wohnen SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Wohnen SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Wohnen SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.10.2025 / 08:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Wohnen SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/zwischenberichte-und--mitteilungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/interim-reports

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Wohnen SE
Mecklenburgische Straße 57
14197 Berlin
Deutschland
Internet:https://www.deutsche-wohnen.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2217312 23.10.2025 CET/CEST

Deutsche Wohnen

