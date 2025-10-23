Werbung ausblenden

EQS-News: Hohe Aktivität und globales Investoreninteresse treiben primäre Nordic Bond Volumina auf neue Rekordwerte

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Hohe Aktivität und globales Investoreninteresse treiben primäre Nordic Bond Volumina auf neue Rekordwerte

23.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hohe Aktivität und globales Investoreninteresse treiben primäre Nordic Bond Volumina auf neue Rekordwerte

Frankfurt, 23. Oktober 2025 – Der Nordic High Yield Anleihemarkt verzeichnete ein rekordbrechendes drittes Quartal, mit primären Emissionsvolumina von €5,1 Milliarden, ein Anstieg von 52% im Jahresvergleich zu €3,4 Milliarden im dritten Quartal 2024. Das Emissionsvolumen seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf €17,6 Milliarden und liegt damit nahezu auf dem Rekordniveau des Gesamtjahres 2024 von €17,9 Milliarden.

Das Wachstum wurde durch starke internationale Nachfrage, einen Anteil von 32% Private-Equity-finanzierter Emittenten und eine weiter steigende durchschnittliche Dealgröße von €111 Millionen getrieben. Zu den primären Aktivitäten zählten wegweisende Transaktionen wie die €585 Millionen Senior Secured Anleihe der European Entertainment Group, die bislang größte ungeratete, PE-finanzierte Bond-Transaktion in den Nordics.

Nicht-nordische Emittenten machten 36% des Primärvolumens aus und unterstreichen damit die zunehmende grenzüberschreitende Attraktivität des Marktes. Bedeutende Transaktionen waren unter anderem die €225 Millionen Senior Secured Notes von Azerion (Niederlande, Refinanzierung) sowie die €250 Millionen Debütanleihe von Muehlhan (Deutschland, Refinanzierung und M&A), der bis dato größte Nordic Bond eines deutschen Emittenten. Deutschland stärkte seine Präsenz zusätzlich mit Debüttransaktionen von BoldR (€110 Mio., Automotive Aftermarket), Dywidag (€90 Mio., Spezialtiefbau) und JDC (€70 Mio., digitale Lösungen für Finanzvermittler).

Diese Dynamik spiegelte sich auch im 2. Pareto Securities Nordic HY German Issuers Investor Day am 9. Oktober in Frankfurt wider, der über 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Investoren wie Emittenten, zu Präsentationen, Podiumsdiskussionen und vertieften Einblicken in den Nordic Bond Emissionsprozess zusammenführte.

Der Nordic Bond Markt zeigt sich im Vergleich zu seinen europäischen und US-amerikanischen Pendants weiterhin überdurchschnittlich stark, gestützt durch einen flexiblen Emissionsrahmen, effiziente Umsetzung und eine wachsende globale Investorenbasis. Mit einem seit Jahresbeginn emittierten Volumen, das bereits in Reichweite des Rekordwertes von 2024 liegt, ist der Markt auf Kurs für ein weiteres historisches Jahr.

Für weitere Einblicke verweisen wir auf unseren vollständigen Q3 2025 Nordic High Yield Market Newsletter.

Über Pareto Securities

Gegründet 1986, hat Pareto Securities seinen Hauptsitz in Norwegen und unterhält Büros in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Das Unternehmen zählt zu den führenden Investmenthäusern im nordischen Raum mit internationaler Reichweite. Zum Leistungsspektrum zählen u.a. Brokerage-Dienstleistungen in den Bereichen Aktien und Anleihen, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie M&A- und Restrukturierungsberatung.

Kontakt:
Pareto Securities AS
Frankfurt Branch
ONE - Floor 34
Brüsseler Str. 1-3
60487 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 58997-0
E-Mail: info@paretosec.com
http://www.paretosec.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Das könnte dich auch interessieren

Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Börsenhändler im Gespräch.
Edelmetall
Gold: Die Marke von 4.000 Dollar ist jetzt entscheidendgestern, 15:06 Uhr · onvista
Gold: Die Marke von 4.000 Dollar ist jetzt entscheidend
Quartalszahlen
Tesla schlägt Umsatzerwartung – macht aber weniger Gewinngestern, 22:30 Uhr · onvista
Tesla schlägt Umsatzerwartung – macht aber weniger Gewinn
Dax Tagesrückblick 22.10.2025
Dax rutscht vor SAP-Zahlen klar ins Minus - Adidas-Aktie gibt nachgestern, 17:53 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden