Der tags zuvor bereits schwächere Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,1 Prozent tiefer auf 24.124 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen. An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts.

Am deutschen Markt dürfte SAP nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Die in den USA gehandelten SAP-Anteile gaben nachbörslich vier Prozent nach.

USA: Gewinnmitnahmen

Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten, nachdem es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt das Weiße Haus, Softwareexporte nach China restriktiver zu behandeln. Der Dow Jones Industrial sank um 0,71 Prozent auf 46.590,41 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.590 + 0,47 Prozent &P 500 6.699 + 0,00 Prozent Nasdaq 22.740 - 0,16 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus den USA und die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China drückten auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen gab um 0,6 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 48.518 - 1,50 Prozent Hang Seng 25.781 + 2,40 Prozent CSI 300 4.557 + 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 130,12 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,56 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 3,96 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 64,65 USD - 0,29 USD WTI 60,53 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 10,50 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP SENKT RWE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 39,50 (42) EUR

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 71,60 (69,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT WH SMITH AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 675 (1310) PENCE

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 25 (26) EUR - 'UNDERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX