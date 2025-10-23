Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 23.10.2025

Der Dax eröffnet nach den SAP-Quartalszahlen leicht schwächer

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der tags zuvor bereits schwächere Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,1 Prozent tiefer auf 24.124 Punkten. Damit würde er wieder unter seine 21-Tage-Linie rutschen. An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts.

Am deutschen Markt dürfte SAP nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Die in den USA gehandelten SAP-Anteile gaben nachbörslich vier Prozent nach.

USA:  Gewinnmitnahmen

Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Experten verwiesen auf Sorgen, dass sich die Spannungen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder verschärfen könnten, nachdem es zuletzt Hoffnungen auf eine Entspannung gegeben hatte. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwägt das Weiße Haus, Softwareexporte nach China restriktiver zu behandeln. Der Dow Jones Industrial sank um 0,71 Prozent auf 46.590,41 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.590+ 0,47 Prozent
S&P 5006.699+ 0,00 Prozent
Nasdaq 22.740- 0,16 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Schwache Vorgaben aus den USA und die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China drückten auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,1 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen gab um 0,6 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22548.518- 1,50 Prozent
Hang Seng25.781+ 2,40 Prozent
CSI 3004.557+ 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future130,12- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,56+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen3,96+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1599- 0,14  Prozent
Dollar in Yen152,42+ 0,47 Prozent
Euro in Yen176,79+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent64,65 USD- 0,29  USD
WTI60,53 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 10,50 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP SENKT RWE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 39,50 (42) EUR

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 71,60 (69,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT WH SMITH AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 675 (1310) PENCE

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 25 (26) EUR - 'UNDERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

