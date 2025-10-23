Tesla glänzt beim Umsatz – SAP bremst Cloud-Ziele, Vertiv wächst rasant
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Atoss Software, MTU, SAP, IonQ, Hilton Hotels, Boston Scientific, GE Vernova, Vertiv, QuantumScape, IBM, Tesla.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
SAP: Stark im Gewinn, vorsichtig im Ausblick
SAP meldet solide Q3-Zahlen mit kräftigem Gewinnsprung – doch beim Cloud-Wachstum tritt das Unternehmen etwas auf die Bremse. Wie reagieren Anleger und Analysten auf die vorsichtigeren Ziele?
Vertiv: KI treibt das Geschäft
Der Rechenzentrums-Spezialist überzeugt mit einem weiteren Rekordquartal. Starke Auftragseingänge, steigende Margen und angehobene Prognosen – was steckt hinter der außergewöhnlichen Dynamik?
Tesla: Umsatz-Überraschung, Margen im Blick
Tesla liefert beim Umsatz und beim Cashflow stark ab – trotz schwächerem Gewinn je Aktie. Was sagt das über den Stand der Transformation Richtung KI und Robotik?
