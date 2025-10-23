Werbung ausblenden
Quartalsberichtssaison

Tesla glänzt beim Umsatz – SAP bremst Cloud-Ziele, Vertiv wächst rasant

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Atoss Software, MTU, SAP, IonQ, Hilton Hotels, Boston Scientific, GE Vernova, Vertiv, QuantumScape, IBM, Tesla.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

SAP: Stark im Gewinn, vorsichtig im Ausblick 

SAP meldet solide Q3-Zahlen mit kräftigem Gewinnsprung – doch beim Cloud-Wachstum tritt das Unternehmen etwas auf die Bremse. Wie reagieren Anleger und Analysten auf die vorsichtigeren Ziele?

Vertiv: KI treibt das Geschäft 

Der Rechenzentrums-Spezialist überzeugt mit einem weiteren Rekordquartal. Starke Auftragseingänge, steigende Margen und angehobene Prognosen – was steckt hinter der außergewöhnlichen Dynamik?

Tesla: Umsatz-Überraschung, Margen im Blick 

Tesla liefert beim Umsatz und beim Cashflow stark ab – trotz schwächerem Gewinn je Aktie. Was sagt das über den Stand der Transformation Richtung KI und Robotik?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Lufthansa
adidas
Salesforce
Meta
Coinbase
PepsiCo
Alphabet C
PVA TePla
Philip Morris
Zscaler
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden