Tesla glänzt beim Umsatz – SAP bremst Cloud-Ziele, Vertiv wächst rasant

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

SAP: Stark im Gewinn, vorsichtig im Ausblick

SAP meldet solide Q3-Zahlen mit kräftigem Gewinnsprung – doch beim Cloud-Wachstum tritt das Unternehmen etwas auf die Bremse. Wie reagieren Anleger und Analysten auf die vorsichtigeren Ziele?

Vertiv: KI treibt das Geschäft

Der Rechenzentrums-Spezialist überzeugt mit einem weiteren Rekordquartal. Starke Auftragseingänge, steigende Margen und angehobene Prognosen – was steckt hinter der außergewöhnlichen Dynamik?

Tesla: Umsatz-Überraschung, Margen im Blick

Tesla liefert beim Umsatz und beim Cashflow stark ab – trotz schwächerem Gewinn je Aktie. Was sagt das über den Stand der Transformation Richtung KI und Robotik?